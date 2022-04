21 avril 2022 à 00h15 par Philippe | 21 avril 2022 à 14h13

Auchan Telecom : deux nouveaux forfaits en série limitée 80 Go et 20 Go jusqu'au 27 avril

L'opérateur Auchan Telecom vous permet de souscrire à deux formules sans engagement pour 4,99 € par mois avec 20 Go ou 80 Go pour 8,99 € par mois jusqu'au 27 avril. A l’issue de 12 mois, le prix du forfait 20 Go repassent à 9,99 €.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Les appels sont limités à 3 heures maximum par appel avec 129 destinataires différents max/mois en France métropolitaine,

Les SMS et appels sont illimités vers (et depuis) la France et l'UE/DOM. Concernant le forfait 20 Go, il est de 7 Go. Pour le forfait 80 Go, 10 Go sont inclus dans l'UE et les DOM. Les appels sont limités à 99 destinataires vers et depuis l’UE et les DOM.

Auchan Telecom utilise le réseau 4G de l'opérateur Bouygues Telecom, ces formules sont sans engagement de durée.