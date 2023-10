05 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction | 21 octobre 2023 à 11h33

Bouygues Telecom : 4 forfaits B&You sans engagement en promotion de 1 Go, 20 Go, 130 Go et 200 Go

Bouygues Telecom vient de mettre à jour ses offres promotionnelles sur 4 forfaits B&You de 1 Go, 20 Go, 100 Go et 200 Go.

Forfait 1 Go à 4,99 €

Cette formule contient une enveloppe de 1 Go de données mobiles en 4G/4G+ en France métropolitaine dont 5 Go sont utilisables en Europe et DOM. Le forfait est à 7,99 € avec la 5G inclus.

Forfait 20 Go à 9,99 €

Cette formule contient une enveloppe de 20 Go de données mobiles en 4G/4G+ en France métropolitaine dont 14 Go sont utilisables en Europe et DOM. Le forfait est à 12,99 € avec la 5G inclus.

Forfait 130 Go à 15,99 €

Ce forfait illimité dispose d'une enveloppe de 130 Go de données mobiles en 4G/4G+/5G en France métropolitaine dont 30 Go sont utilisables en Europe et DOM.

Forfait 200 Go à 29,99 €

Ce forfait illimité dispose d'une enveloppe de 200 Go de données mobiles en 4G/4G+/5G en France métropolitaine dont 30 Go sont utilisables utilisables dans plus de 90 destinations.

Pour toutes ces formules, les appels et SMS sont illimités en France Métropolitaine Europe et DOM. Quant aux MMS envoyés depuis l'Europe et DOM, ils sont décomptés du volume autorisé sur chaque enveloppe Data en Europe et DOM de ces forfaits. Ces offres sont sans engagement de durée et sans condition dans le temps. Le tarif de cette offre sans engagement n'est pas limité à la première année.

Accéder aux offres promotionnelles des opérateurs