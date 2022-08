04 août 2022 à 00h15 par La rédaction

Cdiscount Mobile : quatre nouvelles séries limitées 20, 40 Go, 80 Go et 100 Go jusqu'au 9 août

L'opérateur virtuel Cdiscount Mobile continue ses promotions sur quatre forfaits à petits prix avec des enveloppes data de 20 Go, 40 Go, 80 Go et 100 Go. Jusqu'au 9 août inclus pour toute nouvelle souscription, les forfaits 20 Go, 40 Go, 80 Go et 100 Go chez Cdiscount Mobile sont respectivement à 5 €, 4,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois.

Ces forfaits comprennent des appels, SMS et MMS en France métropolitaine (hors numéro spéciaux). L'offre comprend des appels, SMS et MMS en France métropolitaine.

Concernant l'internet mobile à l'étranger, le forfait 20 Go contient 10 Go de data et 9 Go pour le forfait 40 Go. En ce qui concerne les forfaits 80 Go et 100 Go, le forfait Data à l'étranger est de 12 Go. Ces enveloppes Web sont disponibles depuis 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Cdiscount Mobile utilise le réseau 4G de Bouygues Telecom, ces forfaits illimités sont également sans engagement de durée.

Accéder aux offres promotionnelles des opérateurs