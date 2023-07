17 juillet 2023 à 00h15 par La rédaction | 17 juillet 2023 à 11h26

Coriolis Telecom : 3 forfaits sans engagement de 40 Go, 150 Go et 210 Go

Coriolis Télécom propose 3 forfaits sans engagement en promotion de 40 Go, 150 Go et 210 Go.

Forfait Mobile sans engagement 40 Go

Le forfait 40 Go est au tarif de 7,99 € par mois. Ce forfait sans engagement propose une enveloppe data de 40 Go en 4G/4G+ utilisable en France métropolitaine. Les appels sont illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains et depuis l'UE et les DOM vers les fixes et mobiles de la zone. 8 Go de data sont utilisables en Union européenne et dans les DOM. Les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine vers les mobiles métropolitains et depuis l'UE et DOM vers les mobiles de la zone.

Forfait Mobile sans engagement 150 Go

Le forfait 150 Go est au tarif de 12,99 € par mois. Ce forfait sans engagement contient une enveloppe data de 150 Go en 4G/4G+ utilisable en France métropolitaine. Les appels sont illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains et depuis l'UE et les DOM vers les fixes et mobiles de la zone. 15 Go de data sont utilisables en Union européenne et dans les DOM. Les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine vers les mobiles métropolitains et depuis l'UE et DOM vers les mobiles de la zone. Pour 5 € supplémentaires par mois, l'abonné accède à la 5G.

Forfait Mobile sans engagement 210 Go

Pour 19,99 € par mois, vous profitez avec ce forfait des appels illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains et depuis l'UE et DOM/COM vers les fixes et mobiles de la zone. Les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine vers les mobiles métropolitains et depuis l'UE et DOM/COM vers les mobiles de la zone. L'internet mobile en 4G/4G+ est de 210 Go depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà). 25 Go sont utilisables depuis l'UE et DOM/COM. Pour 5 € supplémentaires par mois, l'abonné accède à la 5G.

Accéder aux offres promotionnelles des opérateurs