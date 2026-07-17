17 juillet 2026 à 00h00 par La rédaction

Impôts, papiers, carte grise… l'État prépare l'application qui fera tout

La transformation numérique de l'administration française pourrait bientôt franchir une nouvelle étape. L'État travaille actuellement sur une nouvelle application mobile baptisée AMI (Application mobile interministérielle), dont l'ambition est de réunir, au sein d'une seule interface, la majorité des services administratifs aujourd'hui dispersés entre de multiples sites internet et applications.

Déclaration des revenus, demande de carte grise, changement d'adresse, procuration électorale, perte de documents officiels ou encore démarches liées à un déménagement : toutes ces formalités pourraient bientôt être accessibles depuis une seule application. Une version grand public pourrait être proposée dès le mois d'octobre 2026, si le calendrier actuellement envisagé est respecté.

Une porte d'entrée unique vers l'administration

Aujourd'hui, les Français jonglent entre différents portails administratifs, chacun nécessitant parfois son propre espace personnel, ses identifiants ou son mot de passe. Avec AMI, le gouvernement souhaite simplifier cette expérience en offrant un accès centralisé à l'ensemble des démarches administratives.

Le projet est piloté par la Direction interministérielle du numérique (Dinum) en collaboration avec la Direction de l'information légale et administrative (Dila), déjà responsable du portail Service-public.fr. Les travaux sont menés dans le cadre du programme beta.gouv.fr et une première version alpha est expérimentée depuis janvier 2026 auprès de plusieurs administrations partenaires.

L'identification s'effectuerait via FranceConnect, le système d'authentification déjà utilisé par plusieurs dizaines de services publics. Une seule connexion permettrait ensuite d'accéder à un tableau de bord regroupant l'ensemble des démarches en cours.

Des formulaires préremplis pour éviter les démarches répétitives

L'une des principales nouveautés d'AMI réside dans son fonctionnement. L'objectif n'est pas de créer de nouveaux services administratifs, mais de fédérer ceux qui existent déjà autour d'une expérience utilisateur beaucoup plus fluide.

Les informations déjà communiquées à l'administration pourraient être réutilisées automatiquement afin de préremplir les formulaires. Concrètement, un citoyen n'aurait plus à renseigner plusieurs fois les mêmes données personnelles lors de différentes démarches.

L'application offrirait également un suivi unifié des dossiers en cours, avec un historique des demandes et un système de notifications permettant d'être informé en temps réel de chaque évolution : réception d'un dossier, demande de pièces complémentaires ou validation finale.

Cette centralisation vise également à réduire le nombre de connexions répétées via FranceConnect pour chaque nouvelle procédure.

???? L’État prépare une super-app baptisée AMI qui regrouperait les principales démarches administratives : impôts, carte grise, procuration, déménagement… Le tout avec FranceConnect, des formulaires préremplis et un suivi en temps réel.?? Objectif : moins de paperasse, moins de… pic.twitter.com/PvK1rKwOJj — MaTech (@iMathTechs) July 14, 2026

Une administration plus personnalisée

Au-delà de la simple centralisation des services, AMI entend proposer une expérience davantage contextualisée.

L'application pourrait formuler des recommandations en fonction de la situation personnelle ou de la localisation de l'utilisateur. Lors d'un déménagement, par exemple, elle serait capable de suggérer automatiquement les démarches à effectuer, d'orienter vers la mairie de la nouvelle commune, les établissements scolaires concernés ou les services administratifs compétents.

Cette logique d'accompagnement a pour objectif de rendre l'usager plus autonome tout en limitant les oublis administratifs lors des grands changements de vie.

La sécurité au cœur du projet

La question de la protection des données personnelles figure parmi les principaux enjeux de ce futur service.

Selon les informations communiquées autour du projet, une grande partie des données sensibles ne serait pas stockée sur des serveurs distants mais directement sur le smartphone de l'utilisateur. Ce choix technique vise à limiter la circulation des informations personnelles et à réduire les risques liés à une centralisation excessive des données.

L'application se contenterait ainsi d'échanger uniquement les informations strictement nécessaires avec les différents services administratifs.

Une plateforme appelée à évoluer

Les concepteurs d'AMI voient déjà plus loin que cette première version.

Parmi les évolutions envisagées figure l'intégration d'un service de discussion instantanée capable de répondre aux questions des utilisateurs ou de les orienter dans leurs démarches administratives.

Le projet pourrait également s'ouvrir à ProConnect, l'équivalent professionnel de FranceConnect, afin de permettre aux associations, entreprises ou autres structures d'effectuer leurs propres formalités depuis la même application.

De nouvelles administrations et de nouveaux services viendraient progressivement enrichir l'écosystème au fil des mises à jour.

Une tendance déjà bien installée en Europe

La France ne fait pas figure de pionnière dans ce domaine. Plusieurs pays européens disposent déjà d'applications administratives unifiées permettant d'accéder à de nombreux services publics depuis un seul point d'entrée.

L'Estonie est souvent citée comme la référence européenne en matière de numérisation des services publics. Les Pays-Bas proposent également une plateforme centralisée, tandis que l'Ukraine s'est distinguée avec Diia, devenue l'un des modèles les plus avancés de "super-application" gouvernementale, capable de regrouper identité numérique, documents officiels et nombreuses démarches administratives.

Avec AMI, la France s'inscrit dans cette dynamique de modernisation de l'action publique. L'application ne remplacera pas les services existants, mais ambitionne de les rendre plus accessibles grâce à une interface unique, un suivi simplifié et une expérience davantage personnalisée.

Si les expérimentations en cours se déroulent comme prévu, les premiers utilisateurs pourraient découvrir cette nouvelle porte d'entrée vers les services publics dès l'automne 2026.