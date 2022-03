19 mars 2022 à 00h15 par Philippe | 19 mars 2022 à 04h57

NRJ Mobile : deux forfaits 10 Go et 100 Go en promotion jusqu'au 21 mars

NRJ Mobile propose deux nouveaux forfaits en promotion avec une enveloppe web de 10 Go et 100 Go jusqu'au 21 mars inclus.

Forfait NRJ Mobile 10 Go à 3,99 € par mois

Les personnes qui recherchent un forfait mobile pas cher avec peu de data peuvent être séduites par cette offre. Pour 3,99 € par mois, le forfait comprend 7 Go de données mobiles en 4G/4G+ en France métropolitaine dont 10 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine.

Forfait NRJ Mobile 100 Go à 7,99 € par mois

Le forfait est à 7,99 € comprenant une enveloppe Web de 100Go en 4G/4G+ en France métropolitaine. 11 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine. Après 12 mois de souscription, le forfait repasse à 16,99 € par mois.

Ces deux offres sont sans engagement de durée et sont résiliables à tout moment. La carte SIM pour activer la ligne est facturée 10 €.