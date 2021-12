07 décembre 2021 à 07h26 par Philippe | 07 décembre 2021 à 13h07

NRJ Mobile : deux forfaits 100 et 150 Go en promotion jusqu'au 14 décembre

NRJ Mobile propose deux nouveaux forfaits en promotion avec une enveloppe web de 100 et 150 Go jusqu'au 14 décembre inclus.

Forfait Woot NRJ Mobile 100 Go à 8,99 € par mois

Le forfait est à 8,99 € comprenant une enveloppe Web de 100 Go en 4G/4G+ en France métropolitaine. 13 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine. Après les 12 premiers mois, le forfait est au tarif de 19,99€ par mois.

Cette offre est sans engagement de durée et elle est résiliable à tout moment. La carte SIM pour activer la ligne est facturée 10 €.

Forfait Woot NRJ Mobile 150 Go à 13,99 € par mois (uniquement jusqu'au 6 décembre)

Le forfait est à 13,99 € comprenant une enveloppe Web de 150 Go en 4G/4G+ en France métropolitaine. 15 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine. Après les 12 premiers mois, le forfait est au tarif de 22,99€ par mois.

Cette offre est sans engagement de durée et elle est résiliable à tout moment. La carte SIM pour activer la ligne est facturée 10 €.