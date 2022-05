12 mai 2022 à 00h15 par Philippe | 13 mai 2022 à 10h46

Orange : deux nouveaux forfaits Sosh 80 et 100 Go en Série Limitée

La marque SOSH by Orange continue ses promotions jusqu'au 23 mai 2022 à 9h. Dans sa catégorie des Séries Limitées, ce sont deux nouvelles formules qui sont actuellement commercialisées avec une enveloppe d'Internet Mobile de 80 Go (jusqu'au 19/05) et 100 Go jusqu'au 23 mai 2022 à 9h.

Forfait série limitée SOSH 80 Go

Cette offre à 12,99 € par mois comprend :

- une enveloppe Web de 5 Go à consommer depuis la France métropolitaine (au-delà le débit est réduit),

- des appels et des SMS/MMS illimités en France,

- des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM vers ces zones et vers la France,

- 15 Go d'internet mobile depuis la zone Europe et DOM (débit réduit au-delà).

Forfait série limitée SOSH 100 Go

Pour 14,99 € par mois, cette formule inclut :

- une enveloppe Web de 110Go à consommer depuis la France métropolitaine (au-delà le débit est réduit),

- des appels et des SMS/MMS illimités en France,

- des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM vers ces zones et vers la France,

- 10 Go d'internet mobile depuis la zone Europe et DOM (débit réduit au-delà).

Ces formules permettent uniquement de surfer sur le réseau mobile 4G d'Orange.