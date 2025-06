23 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Orange propose jusqu'à 200 € de remise sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta

Orange franchit un nouveau cap dans la convergence entre technologie et mode. L’opérateur historique commercialise désormais en France les lunettes connectées Ray-Ban Meta, disponibles en ligne sur orange.fr et dans toutes ses boutiques. Cette initiative s’accompagne d’une offre promotionnelle alléchante, permettant de bénéficier d’un minimum de 200 euros d’avantages, sous certaines conditions.

Quand Ray-Ban rencontre Meta : une alliance entre design iconique et innovation technologique

Issues de la collaboration entre le célèbre lunettier Ray-Ban et Meta, les Ray-Ban Meta conjuguent élégance intemporelle et haute technologie. Les deux modèles proposés par Orange — Wayfarer et Skyler — conservent les lignes emblématiques qui ont fait le succès de la marque, tout en intégrant une batterie de technologies à la pointe.

À l’intérieur de ces montures au design soigné se cachent en effet une caméra grand angle de 12 mégapixels, cinq microphones intégrés pour capter le son en toutes circonstances, un bouton de capture, un pad tactile ainsi qu’un système audio directionnel. Le tout piloté par Meta AI, l’intelligence artificielle développée par Meta (maison-mère de Facebook), qui transforme ces lunettes en véritables compagnons intelligents du quotidien.

Des usages mains-libres et discrets pour une vie connectée en toute fluidité

Les Ray-Ban Meta permettent à leurs utilisateurs de prendre des photos ou filmer des vidéos en mains-libres, parfait pour immortaliser un instant sans sortir son smartphone. Les lunettes offrent aussi la possibilité d’écouter de la musique ou de répondre à des appels, tout en gardant l’oreille attentive à son environnement, grâce à un système sonore ouvert qui n’isole pas du monde extérieur.

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes reste la traduction instantanée de conversations en langue étrangère, rendue possible grâce à Meta AI. En voyage ou en situation professionnelle, cette capacité à comprendre et à se faire comprendre devient un atout précieux.

À noter : pour garantir le respect de la vie privée, une LED visible s’allume automatiquement lorsque les caméras sont activées, signalant ainsi aux personnes autour que l’enregistrement est en cours.

Une offre de lancement avantageuse chez Orange

À l’occasion de ce lancement, Orange met en place une offre promotionnelle valable jusqu’au 22 juillet 2025, permettant de réduire sensiblement le prix d’achat de ces lunettes connectées, qui oscille entre 329 € et 409 € selon les modèles et le type de verres.

Deux types de remises sont proposés :100 € de remise immédiate pour tout achat simultané d’un smartphone, quelle que soit la marque et 100 € de bonus reprise pour tout ancien téléphone .