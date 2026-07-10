10 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Oui, les États-Unis ont enterré un iPhone 17 Pro Max… et il ne sera déterré qu'en 2276

Un iPhone 17 Pro Max scellé sous terre pendant deux siècles et demi. L'idée peut sembler insolite, mais elle est pourtant bien réelle. À l'occasion des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis, les organisateurs d'America250 ont choisi le dernier smartphone haut de gamme d'Apple comme l'un des symboles de l'Amérique de 2026. L'appareil ne sera théoriquement revu qu'en 2276, lors des festivités marquant les 500 ans de la Déclaration d'indépendance.

Derrière cette initiative se cache une vaste capsule temporelle destinée à transmettre aux générations futures un aperçu fidèle de notre époque, de ses innovations, de ses objets emblématiques et de ses évolutions technologiques.

Un iPhone pour représenter l'innovation américaine

Le 4 juillet 2026, une immense capsule temporelle a été enterrée dans l'Independence National Historical Park de Philadelphie, là même où fut signée la Déclaration d'indépendance en 1776. Imaginée dans le cadre du programme America250, elle rassemble plusieurs centaines d'objets provenant des 50 États américains, des cinq territoires et des institutions fédérales.

Parmi ces témoignages figure un iPhone 17 Pro Max dans son coloris Cosmic Orange. Son intégration ne relève pas du hasard. Le smartphone d'Apple a été retenu dans le cadre de l'initiative « America Innovates », qui met à l'honneur les technologies ayant marqué les États-Unis en 2026.

L'appareil symbolise plusieurs décennies d'innovations dans les domaines de l'informatique mobile, de la photographie numérique, des communications et des usages connectés. Plus qu'un simple téléphone, il représente un objet devenu incontournable dans la vie quotidienne de plusieurs milliards d'utilisateurs.

Afin de rendre ce témoignage encore plus parlant, les organisateurs ont également enregistré plusieurs « artefacts numériques » dans l'application Notes. L'objectif est d'offrir aux personnes qui ouvriront la capsule une fenêtre sur le quotidien des Américains du début du XXIe siècle.

Une capsule conçue comme un véritable coffre-fort

Conserver des objets pendant 250 ans impose des contraintes considérables. America250 s'est donc entourée d'experts du National Institute of Standards and Technology (NIST) et de la Library of Congress afin de concevoir un système de conservation capable de résister au temps.

La capsule repose sur un cylindre de près de 400 kg en acier inoxydable, usiné avec une grande précision. Son étanchéité est assurée par un joint en indium, un métal suffisamment malléable pour combler les imperfections microscopiques du système de fermeture. Une seconde enveloppe en acier inoxydable protège l'ensemble en créant une poche d'air destinée à limiter les effets de l'humidité et de la corrosion.

L'objectif est de préserver les objets dans les meilleures conditions possibles jusqu'à leur ouverture prévue en 2276.

A 900-pound time capsule filled with items from all 50 states has been sealed for America’s 250th anniversary. It will be buried in Philadelphia on July 4, 2026, and reopened in 2276. pic.twitter.com/zkdSpr5TSI — Breaking911 (@Breaking911) July 3, 2026

Un défi impossible pour l'électronique moderne

Si le contenant a été conçu pour durer, le contenu raconte une tout autre histoire. L'iPhone 17 Pro Max illustre parfaitement les limites de la technologie moderne lorsqu'elle est confrontée au temps.

La première faiblesse est bien connue : la batterie lithium-ion. Même lorsqu'elle n'est jamais utilisée, elle continue de vieillir sous l'effet de réactions chimiques internes. Après quelques années, sa capacité diminue fortement ; après plusieurs décennies, elle devient inutilisable. Imaginer qu'elle puisse encore alimenter le smartphone après 250 ans relève donc de la science-fiction.

Les composants électroniques eux-mêmes ne sont pas conçus pour survivre plusieurs siècles. Oxydation, vieillissement des matériaux, dégradation des soudures ou encore évolution des interfaces matérielles rendent très improbable un redémarrage de l'appareil.

À cela s'ajoute un obstacle purement logiciel. Les iPhone récents dépendent de l'écosystème d'Apple pour certaines étapes d'activation et de sécurisation. Dans deux siècles et demi, il est difficile d'imaginer que les infrastructures actuelles, les serveurs ou même les protocoles utilisés aujourd'hui soient encore disponibles ou compatibles avec un smartphone conçu en 2026.

Autrement dit, l'iPhone a toutes les chances de devenir un objet d'archéologie technologique plutôt qu'un appareil fonctionnel.

L'intelligence artificielle et l'informatique quantique également représentées

Le smartphone d'Apple n'est pas le seul symbole de l'innovation américaine présent dans la capsule.

La Californie a notamment choisi d'y intégrer une réponse générée par Claude, l'intelligence artificielle développée par Anthropic. Le modèle a été invité à imaginer ce que pourrait devenir l'État dans 250 ans. Cette prédiction accompagnera d'autres objets illustrant les technologies émergentes, parmi lesquels une puce quantique conçue à l'université de Berkeley, un supraconducteur à fusion ainsi qu'une archive numérique regroupant documents historiques et enregistrements audio.

L'ensemble offre un panorama des domaines scientifiques et technologiques qui façonnent les ambitions américaines au milieu des années 2020.

Une photographie de notre époque plus qu'un héritage fonctionnel

Le véritable intérêt de cette capsule ne réside finalement pas dans l'espoir de rallumer un iPhone dans deux siècles et demi. Son importance est avant tout symbolique.

En choisissant un smartphone comme représentant de l'année 2026, America250 capture un instant précis de l'histoire des technologies. L'iPhone incarne une époque où l'informatique de poche est devenue le principal point d'accès à l'information, à la photographie, aux réseaux sociaux, au travail et aux services numériques.

Lorsque la capsule sera ouverte en 2276, le téléphone d'Apple sera probablement aussi exotique qu'une machine à calculer mécanique ou un télégraphe peuvent l'être aujourd'hui. Mais c'est précisément ce qui en fera sa valeur historique : non pas sa capacité à fonctionner, mais celle de raconter comment les technologies mobiles avaient profondément transformé la société du début du XXIe siècle.

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