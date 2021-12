07 décembre 2021 à 00h15 par Philippe | 15 décembre 2021 à 09h50

Prixtel : trois promotions sur les forfaits flexibles jusqu'au 21 décembre

Prixtel qui commercialise des forfaits mobiles flexibles et neutres en CO2 propose 3 formules promotionnelles jusqu'au 21 décembre.

L'avantage des forfaits mobiles de Prixtel est qu'ils sont flexibles : ils s'adaptent à la consommation de l'utilisateur. L'autre particularité des forfaits Prixtel est qu'ils sont neutres en carbone ; En effet, l'opérateur pratique la compensation carbone, cela veut dire qu'il plante des arbres pour compenser les émissions de CO2 engendrées par les consommations de ses clients.

Les forfaits de Prixtel fonctionnant sur le réseau SFR, sont surtout très pratiques pour les utilisateurs qui ne consomment jamais la même quantité de data chaque mois. Le montant s'ajuste selon les différents paliers tarifaires choisis.

Jusqu'au 21 décembre, le MVNO propose donc 3 formules flexibles à prix promotionnels :

- le Petit à 4,99 € par mois la première année puis 9,99 € par mois pour une consommation entre 40 et 60 Go dont 10 Go depuis l'UE/DOM,

- Le Grand à 6,99 € par mois pendant un an puis 12,99 € par mois pour une consommation entre 80 et 130 Go dont 15 Go depuis l'UE/DOM,

- Le Géant (4G/5G) à 9,99 € par mois les 12 premiers mois puis 15,99 € par mois pour une consommation entre 100 et 160 Go dont 15 Go depuis l'UE/DOM.

Les appels et les SMS/MMS sont illimités en France et depuis UE et DOM. En ce qui concerne la formule "Le Géant", les appels sont illimités vers USA/Canada et fixes en UE/DOM.