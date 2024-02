15 février 2024 à 00h10 par La rédaction | 15 février 2024 à 07h55

Realme C67 : le retour en force de Realme sur le marché européen

Après une année discrète en Europe et en France, Realme prépare son grand retour pour 2024. La marque chinoise compte bien séduire les petits budgets avec son nouveau smartphone 4G, le C67. Avec ce smartphone, Realme veut bousculer la domination des Redmi Note de Xiaomi en proposant un excellent rapport qualité-prix. Le realme C67 vise à répondre aux besoins d'une clientèle qui n'est pas disposée à dépenser plus de 300 euros pour un smartphone.

Le realme C67 est doté d'un appareil photo 108 MP, d'un zoom x3 avec capteur intégré. En parallèle, la technologie In-Sensor Zoom x3 du realme C67 utilise 12 millions de pixels au centre du capteur de 108 MP pour permettre la capture de photo sans perte. En plus de ce capteur intégré, le C67 de realme propose également une fonction Portrait x3, qui facilite la prise de photos de personnes en gardant une mise au point claire et un bokeh naturel pour obtenir plus de profondeur.

Grâce à son capteur intégré, le realme C67 dispose également de meilleures capacités en termes de prise de vue nocturne, avec une augmentation de 132 % de la zone de détection de la lumière.

Le C67 est équipé du processeur Snapdragon 685, le premier processeur 6 nm de la série realme C. Par rapport au realme C55, le realme C67 améliore de 15 % les performances du processeur et de 10 % celles du GPU, avec une fréquence principale de 2,8 GHz. Il offre deux versions 6 Go + 128 Go et 259 euros en 8 Go + 256 Go.

En matière d'écran et de design, l'écran du smartphone mesure 6,72 pouces et affiche une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz au maximum. Le realme C67 est doté d'un écran de 950 nits qui garantit une bonne visibilité, même sous la lumière directe du soleil.

Le C67 embarque une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge 33 W et fonctionne sous Android 14 avec 3 ans de mises à jour. Il se distingue aussi par sa finesse, avec seulement 7,59 mm d'épaisseur.

Le C67 est disponible en deux tons, Sunny Oasis et Black Rock. Son prix est de 259 € avec une offre de lancement à 239 € jusqu'au 1er mars pour le modèle 8GB + 256GB.