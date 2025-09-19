19 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung déploie One UI 8 : une mise à jour majeure qui place l'IA au cœur de l'expérience Galaxy

Samsung continue de renforcer son rôle de pionnier dans la démocratisation de l’intelligence artificielle mobile. Le géant coréen a officiellement annoncé le déploiement de One UI 8, sa nouvelle interface utilisateur basée sur Android 16. Après avoir été préinstallée sur les récents Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Flip7 FE, lancés cet été, cette mise à jour arrive désormais sur les smartphones Galaxy S25 Series, avant de s’étendre progressivement à une large gamme d’appareils Galaxy d’ici la fin de l’année.

Une IA multimodale au service du quotidien

One UI 8 met l’accent sur l’intelligence artificielle multimodale, pensée pour mieux comprendre le contexte d’utilisation et simplifier l’interaction avec les appareils Galaxy. Cette approche combine des analyses visuelles, auditives et contextuelles afin de rendre l’expérience plus fluide et naturelle.

Parmi les nouveautés phares, Gemini Live permet de dialoguer avec une IA qui interprète en temps réel ce que l’utilisateur voit à l’écran, sans nécessiter de changement d’application. Autre exemple, la fonction Entourer pour Chercher avec Google offre la possibilité d’obtenir instantanément des informations sur un élément affiché, ou encore de traduire un texte en direct lors du défilement d’une page.

Personnalisation intelligente et sécurité renforcée

Samsung met également en avant des fonctions de personnalisation enrichies par l’IA. Now Brief propose un condensé d’informations personnalisées, allant de l’état du trafic aux rappels importants en passant par des recommandations musicales adaptées. Now Bar, quant à lui, améliore la navigation sur l’écran externe des Galaxy Z Flip en affichant la progression multimédia et les activités en cours, avec une compatibilité élargie aux applications tierces.

Côté sécurité, la mise à jour introduit Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), qui crée des environnements chiffrés spécifiques à chaque application, garantissant un cloisonnement strict des données personnelles. De son côté, Knox Matrix détecte et isole automatiquement les appareils suspects d’un compte Samsung, tout en alertant l’utilisateur et en proposant des recommandations de protection. Le Wi-Fi Sécurisé nouvelle génération, intégrant une cryptographie post-quantique, vient renforcer la protection des connexions même sur les réseaux publics.

Une expérience adaptée à chaque format Galaxy

Conçu pour s’adapter aux différents formats de smartphones et tablettes Galaxy, One UI 8 mise sur une ergonomie optimisée. Les fonctions d’IA apparaissent dans des fenêtres flottantes ou séparées pour ne pas gêner la visibilité du contenu original. Sur les grands écrans, comme ceux des tablettes et des modèles pliants, le mode Fenêtres Multiples facilite le glisser-déposer de contenus générés par l’IA dans un flux de travail.

L’expérience s’accompagne d’outils créatifs innovants : Assistant Dessin, Assistant Messages, Studio Portrait pour transformer les clichés d’animaux en portraits artistiques, ou encore Gomme Audio qui supprime automatiquement les bruits de fond lors de l’enregistrement. La personnalisation est également au rendez-vous, avec un design d’horloge adaptatif et des fonds d’écran générés automatiquement depuis la galerie.

Un calendrier de déploiement ambitieux

Si les Galaxy S25, S25+, S25 Ultra et S25 Edge sont les premiers à recevoir la mise à jour, Samsung confirme qu’une longue liste d’appareils éligibles suivra dans les prochains mois. Parmi eux, les Galaxy S24 et S23, les Galaxy Z Fold6, Flip6, Fold5 et Flip5, ainsi que de nombreux modèles de la gamme Galaxy A et des tablettes Galaxy Tab S10, S9 et S8.

Cette accélération est le fruit d’une collaboration renforcée entre Samsung et Google, qui ont travaillé main dans la main pour développer et stabiliser One UI 8 plus rapidement que les générations précédentes.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~