05 août 2026 à 00h00 par Philippe

Un iPhone 17 Pro chute d'un avion à plus de 1 000 mètres… et fonctionne encore

Perdre son smartphone est déjà une expérience frustrante. Le voir être aspiré hors d'un avion en plein vol semble en revanche condamner définitivement tout espoir de le récupérer. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit pour une artiste canadienne, dont l'iPhone 17 Pro a survécu à une chute de plus d'un kilomètre avant d'être retrouvé en parfait état de fonctionnement.

Cette mésaventure, aussi spectaculaire qu'improbable, met en lumière non seulement la robustesse des smartphones les plus récents, mais aussi l'importance de certaines technologies souvent sous-estimées, à commencer par le réseau Localiser d'Apple.

Un smartphone emporté par le vent en plein vol

L'histoire s'est déroulée dans la province canadienne de la Saskatchewan. Heather Cline, une artiste habituée à photographier les paysages vus du ciel, survolait la région à bord d'un petit avion piloté par son mari, David Cline.

Comme à son habitude, elle immortalisait les paysages à travers une ouverture prévue pour la photographie aérienne. En attendant la livraison d'une poignée spécialement conçue pour maintenir son smartphone comme un appareil photo, elle utilisait une coque équipée d'une lanière portée autour du cou.

Mais alors que l'avion évoluait à environ 1 100 mètres d'altitude, un puissant courant d'air s'est engouffré dans l'ouverture. En une fraction de seconde, l'iPhone 17 Pro a été arraché de son étui et projeté dans le vide.

Impuissante, Heather Cline n'a pu que regarder son téléphone disparaître vers le sol, persuadée qu'il venait de vivre ses derniers instants.

Localiser transforme une perte définitive en simple frayeur

Après l'atterrissage, le couple ne s'est pourtant pas résigné. Grâce à l'application Localiser (Find My), l'iPhone continuait de transmettre sa position malgré sa chute. Les deux propriétaires ont alors parcouru plus d'une centaine de kilomètres afin de rejoindre la zone indiquée par l'application.

Le téléphone a finalement été retrouvé au milieu d'un vaste champ de colza.

La surprise a été totale. L'iPhone reposait simplement sur le sol, face arrière contre la terre, sans écran fissuré, sans châssis déformé et sans dommage apparent. Plus étonnant encore, l'appareil fonctionnait normalement.

Dans une vidéo relayée par les médias canadiens, Heather Cline raconte avoir d'abord imaginé retrouver un téléphone pulvérisé ou enterré dans la terre. À son arrivée sur place, elle découvre au contraire un smartphone « comme neuf », posé entre quelques tiges de colza.

Une chute spectaculaire... mais pas totalement inexplicable

À première vue, survivre à une chute libre de plus d'un kilomètre semble relever du miracle. Pourtant, plusieurs phénomènes physiques permettent d'expliquer pourquoi un tel scénario reste possible.

Contrairement à une idée reçue, un smartphone ne continue pas d'accélérer indéfiniment pendant sa chute. Lorsqu'un objet plat tombe sur une longue distance, il tend naturellement à se stabiliser en position horizontale sous l'effet de la résistance de l'air.

Cette orientation augmente considérablement la surface exposée au vent, ce qui limite sa vitesse terminale. Au moment de l'impact, la force est également répartie sur une plus grande surface, réduisant les contraintes concentrées sur les coins de l'appareil, qui sont généralement les plus vulnérables.

Paradoxalement, certaines chutes de faible hauteur peuvent s'avérer plus destructrices. Lorsqu'un smartphone tombe d'une table ou d'une poche, il n'a souvent pas le temps de se stabiliser et percute le sol par un angle ou une arête, concentrant toute l'énergie du choc sur une zone très réduite.

Le terrain d'atterrissage a probablement joué un rôle décisif

La nature du sol constitue également un facteur essentiel. Dans le cas d'Heather Cline, l'iPhone n'a pas terminé sa course sur une chaussée ou une surface en béton, mais dans un champ de colza. La végétation et le sol meuble ont vraisemblablement absorbé une partie importante de l'énergie de l'impact, agissant comme un amortisseur naturel.

Sans ces conditions favorables, l'issue aurait probablement été bien différente.

Une démonstration involontaire de la robustesse de l'iPhone 17 Pro

Lors de la présentation de l'iPhone 17 Pro, Apple avait largement mis en avant les progrès réalisés en matière de solidité et de résistance aux chocs.

L'expérience vécue par Heather Cline constitue une illustration spectaculaire de cette robustesse. Pour autant, elle ne peut être considérée comme un test scientifique.

De nombreux paramètres restent inconnus : la trajectoire exacte de la chute, la vitesse atteinte, les rotations effectuées pendant la descente ou encore la manière précise dont l'appareil a touché le sol. De plus, si l'iPhone semblait intact extérieurement et parfaitement fonctionnel, aucun contrôle technique complet n'a été réalisé pour vérifier l'ensemble de ses composants internes.

Autrement dit, ce cas exceptionnel ne permet pas d'affirmer qu'un autre iPhone 17 Pro survivrait dans des circonstances similaires.

Une nouvelle histoire qui s'ajoute à une longue série

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un iPhone est au cœur d'un récit aussi spectaculaire.

Au fil des années, plusieurs appareils ont déjà été retrouvés en état de marche après des chutes depuis plusieurs milliers de mètres, des immersions prolongées ou encore des accidents aériens. Parmi les cas les plus médiatisés figurent notamment un iPhone récupéré après une chute d'environ 5 000 mètres en 2024, un autre retrouvé intact après l'incident d'un vol d'Alaska Airlines, ou encore un iPhone 6s Plus resté près d'un an dans la nature avant d'être remis en service.

Si chacune de ces histoires repose sur des circonstances particulières, elles illustrent néanmoins les progrès constants réalisés dans la conception des smartphones haut de gamme.

Un rappel utile pour tous les utilisateurs

Au-delà de son aspect spectaculaire, cette histoire rappelle surtout deux enseignements. Le premier concerne l'intérêt de l'application Localiser. Souvent associée au vol ou à la perte d'un appareil, elle s'avère également précieuse dans des situations totalement imprévues. Sans elle, retrouver un smartphone au milieu de plusieurs hectares de cultures aurait probablement été impossible.

Le second porte sur les accessoires de protection. Les coques munies d'une lanière autour du cou offrent un confort appréciable, mais ne garantissent pas une fixation infaillible lorsqu'elles sont exposées à des contraintes importantes, comme un fort courant d'air. Heather Cline affirme d'ailleurs qu'elle prendra désormais davantage de précautions lors de ses prochaines séances photo aériennes.

Cette aventure ne transforme pas pour autant l'iPhone 17 Pro en smartphone indestructible. Elle illustre surtout qu'une combinaison de facteurs favorables : aérodynamisme, terrain meuble, conception robuste et technologie de localisation, peut parfois transformer ce qui semblait être une perte définitive en une simple anecdote... particulièrement spectaculaire.

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