19 février 2026 à 00h00 par La rédaction

Un smartphone actif sur quatre est un iPhone : Apple et Samsung confirment leur suprématie mondiale

Le marché mondial des smartphones n’est plus seulement une bataille de volumes expédiés. En 2025, la véritable bataille se joue sur le terrain du parc actif, c’est-à-dire le nombre d’appareils réellement en circulation et utilisés. Et à ce jeu-là, deux géants écrasent la concurrence : Apple et Samsung. Ensemble, ils concentrent 44 % des smartphones actifs dans le monde. Plus frappant encore : près d’un appareil sur quatre en service est un iPhone.

C’est ce que révèle la dernière édition du Smartphone Installed Base Tracker publiée par Counterpoint Research. Une étude qui confirme à quel point le marché s’est structuré autour d’un duopole, tout en mettant en lumière les dynamiques profondes qui redessinent la hiérarchie du secteur.

Un marché mature, dominé par huit acteurs

En 2025, la base mondiale de smartphones actifs a progressé de 2 %. Une croissance modeste en apparence, mais significative dans un marché arrivé à maturité. Cette hausse s’explique principalement par l’allongement des cycles de remplacement désormais proches de quatre ans ainsi que par l’essor des appareils de seconde main, qui prolongent la durée de vie des terminaux.

Huit fabricants dépassent désormais les 200 millions d’appareils actifs et concentrent à eux seuls plus de 80 % du parc mondial. Le chinois HONOR est le dernier entrant dans ce « club des 200 millions », tandis que Motorola et realme s’en rapprochent.

Mais au sommet de cette pyramide, seuls deux acteurs ont franchi le seuil symbolique du milliard d’appareils actifs : Apple et Samsung. Un indicateur clé de leur capacité à fidéliser sur la durée, bien au-delà des simples performances commerciales annuelles.

Apple en tête : un iPhone sur quatre en circulation

Apple domine aujourd’hui la base installée mondiale. En 2025, environ 25 % des smartphones actifs sont des iPhone. Samsung suit avec près de 20 % du parc mondial.

Plus révélateur encore : l’an dernier, Apple a ajouté davantage de nouveaux appareils actifs nets que les sept principaux fabricants suivants réunis. Une performance remarquable dans un contexte où les consommateurs renouvellent leur téléphone moins fréquemment.

Cette domination repose sur un cercle vertueux solidement installé. Le positionnement premium de la marque favorise des marges élevées et un contrôle étroit de l’expérience utilisateur. Les iPhone bénéficient d’une construction durable, d’un support logiciel prolongé, d’une forte valeur de revente et d’une intégration poussée entre matériel, logiciel et services. Résultat : les utilisateurs conservent leurs appareils plus longtemps, les transmettent ou les revendent, prolongeant ainsi leur présence dans le parc actif mondial.

À cela s’ajoute la puissance de l’écosystème iOS avec les services, cloud, montres connectées, tablettes, ordinateurs qui renforce la fidélité et rend les départs plus rares. Apple est d’ailleurs le seul constructeur à tirer de sa base installée des revenus de services à forte marge en croissance continue à deux chiffres.

Samsung, pilier historique et couverture mondiale

Samsung occupe la deuxième place du classement mondial avec environ un smartphone actif sur cinq. Le géant sud-coréen s’appuie sur une stratégie différente mais tout aussi redoutable : une présence historique dans la plupart des régions du globe et un catalogue couvrant tous les segments de prix, de l’entrée de gamme au très haut de gamme.

Cette amplitude lui permet de toucher un public large et d’alimenter un parc actif massif, notamment dans les marchés émergents où la diversité tarifaire reste déterminante.

Les poursuivants : volumes solides, premium verrouillé

Derrière le duo de tête, trois marques Xiaomi, OPPO (incluant OnePlus) et vivo constituent le deuxième cercle des fabricants majeurs. Leur stratégie s’est historiquement concentrée sur les segments milieu et milieu-haut de gamme, avec des appareils compétitifs et bien positionnés en termes de rapport qualité-prix. Elles renforcent progressivement leurs écosystèmes, mais peinent encore à s’imposer durablement dans le très haut de gamme.

Le troisième groupe est dominé par Transsion (TECNO, itel, Infinix), dont la croissance repose sur des smartphones abordables adaptés aux marchés sensibles aux prix, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Le segment premium, défini au-delà de 600 dollars prix de gros, demeure particulièrement difficile d’accès. En 2025, six fabricants hors Apple et Samsung n’y détiennent chacun qu’une part de marché à un chiffre. La montée en gamme progressive des consommateurs ne suffit pas à briser le verrou. Les pénuries récurrentes de composants mémoire, qui renchérissent les coûts et limitent la disponibilité des modèles les mieux dotés, contribuent également à ralentir cette dynamique.

L’intelligence artificielle et les services, nouveaux leviers de différenciation

Alors que l’innovation matérielle progresse par touches incrémentales, la différenciation se déplace vers les couches logicielles et les écosystèmes. L’essor de l’intelligence artificielle embarquée, des fonctions avancées en photographie, des outils de productivité ou encore de l’intégration fluide entre appareils devient central.

Dans cette nouvelle phase du marché, la taille du parc actif prend une importance stratégique majeure. Plus la base installée est large et fidèle, plus le potentiel de monétisation via les services, abonnements et fonctionnalités logicielles augmente. Chaque smartphone devient une plateforme de revenus récurrents sur plusieurs années.

Apple a démontré la solidité de ce modèle avec des résultats financiers records au premier trimestre fiscal 2026, atteignant 143,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soutenus notamment par la dynamique des iPhone 16 et 17. L’introduction d’un modèle plus accessible, l’iPhone 16e, a par ailleurs élargi la base clients sans remettre en cause le positionnement premium de la marque.

Une hiérarchie durablement installée

L’année 2025 confirme ainsi une tendance lourde : dans un marché mondial arrivé à maturité, la bataille ne se joue plus seulement sur les volumes expédiés, mais sur la capacité à construire, entretenir et monétiser une base d’utilisateurs active sur le long terme.

Huit fabricants dominent le paysage mondial, mais deux d’entre eux ont pris une avance considérable. Avec près d’un smartphone actif sur quatre, Apple impose son rythme et redéfinit les standards de fidélité et de rentabilité. Samsung conserve une position centrale grâce à son envergure et à sa diversité d’offre.

Dans cette industrie où les cycles s’allongent et où l’innovation matérielle se fait plus progressive, la puissance d’un écosystème et la qualité de l’expérience utilisateur apparaissent désormais comme les véritables clés de la domination mondiale.