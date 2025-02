24 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Une montre connectée efficace à moins de 40 € ? La SPC Smartee Duo Vivo relève le défi

Dans un marché dominé par les smartwatches haut de gamme, la SPC Smartee Duo Vivo se présente comme une alternative économique qui n’oublie pas l’essentiel. Pour moins de 40 €, cette montre connectée offre un design attrayant, des fonctionnalités complètes et une autonomie remarquable. Un véritable atout pour ceux qui cherchent une smartwatch efficace à petit prix.

Dotée d'un cadran circulaire de 1,27 pouce avec écran tactile haute définition, la Smartee Duo Vivo se distingue par son esthétique inspirée des années 80. Disponible en trois couleurs vives : rouge, turquoise et violet, elle est livrée avec deux bracelets interchangeables en silicone et en nylon tressé. De plus, une galerie de 100 cadrans est accessible via l'application dédiée, offrant une personnalisation poussée de l'affichage.

Fonctionnalités et performances

La Smartee Duo Vivo propose de nombreuses fonctionnalités pour le suivi de la santé et de l'activité physique. Elle est capable de surveiller plus de 100 activités sportives, et peut mesurer la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang et les calories brûlées. La montre offre également des fonctions telles que le suivi du sommeil, le contrôle du cycle menstruel, des alarmes, des informations météorologiques et le contrôle à distance de la caméra du smartphone. Grâce à la connectivité Bluetooth, les utilisateurs peuvent passer et recevoir des appels directement depuis la montre, ainsi que recevoir des notifications des applications de messagerie et des réseaux sociaux.

Autonomie et résistance

Avec une batterie offrant jusqu'à 8 jours d'autonomie en utilisation typique et jusqu'à 13 jours en mode économie d'énergie, la Smartee Duo Vivo est conçue pour accompagner les utilisateurs tout au long de la semaine sans nécessiter de recharge fréquente. Sa certification IP68 garantit une résistance à l'eau, permettant de l'utiliser sous la douche, sous une pluie intense ou en cas de chute accidentelle dans une flaque.

Une application compagnon

Pour exploiter pleinement les capacités de la montre, l'application SPC Smart you est disponible en téléchargement gratuit pour les smartphones sous Android et les iPhone. Cette application permet de configurer les différentes fonctions de la montre, d'accéder aux données quotidiennes et historiques, de définir des objectifs personnalisés et de consulter des graphiques détaillés sur la santé et les activités.

La SPC Smartee Duo Vivo se positionne comme une montre connectée polyvalente, combinant un design attrayant avec des fonctionnalités complètes pour le suivi de la santé et des activités. Son prix compétitif de 39,99 € en fait une option intéressante pour ceux qui recherchent une smartwatch performante sans compromis sur le style.