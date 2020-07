27 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

Redmi 9C NFC et Redmi 9A : deux smartphones d'entrée de gamme chez Xiaomi

Xiaomi lance deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme, les Redmi 9C NFC et Redmi 9A. mi 9C NFC. Ils disposent tous les deux d'un écran Dot Drop de 6,53 pouces et d'une batterie haute capacité de 5000 mAh. Le Redmi 9C NFC dispose d'un capteur d'empreinte sous l'écran et d'un processeur MediaTek Helio G35, un chipset de jeu octa-core cadencé à 2,3 GHz.

Il est également équipé d'une triple caméra optimisée. Le Redmi 9C NFC sera disponible début septembre en version 2+32GB au prix de 129,90€ et en version 3+64GB au prix de 149,90€.

Quant au Redmi 9A, il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G25, un chipset octa-core. Il dispose également d'un capteur arrière de 13MP. Le Redmi 9A sera disponible fin juillet en version 2+32GB au prix de 119,90€ sur Mi.com et dans les Mi Stores, ainsi que chez SFR, Bouygues Télécom, Free, Fnac, Darty, Electro Depot, Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Système U, Coriolis, Welcom, CDiscount, Rue du Commerce et LDLC.