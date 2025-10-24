24 octobre 2025 à 00h00 par Philippe

« Zombie Phone » : la Sécurité routière dégaine une campagne choc pour Halloween

À l’approche d’Halloween, la Sécurité routière frappe fort avec une campagne choc baptisée “Zombie Phone”, qui dénonce les dangers des piétons hypnotisés par leur écran. Derrière l’humour noir et les clins d’œil aux films d’horreur, un message grave : l’inattention liée au smartphone tue, même à pied.

Une campagne d’Halloween qui fait froid dans le dos

Ils sont déjà parmi nous. Non, ce ne sont pas les revenants d’un film d’horreur, mais bien des piétons modernes, smartphone à la main, errant dans les rues sans lever les yeux. La dernière campagne de la Sécurité routière, dévoilée le 21 octobre 2025, met en scène ces “zombies phone”, autrement appelés “smombies” qui est une contraction de smartphone et zombie dans une ambiance digne d’un clip de Thriller de Michael Jackson.

Sur les images du film, une ville plongée dans la nuit est envahie par ces silhouettes déambulant d’un pas mécanique, le regard vide, rivé sur leur écran. Une voix grave martèle :

« Ils sont déjà parmi nous, ils envahissent les villes, ils sont une menace pour eux-mêmes, et un danger pour les autres. »

Soudain, une piétonne, absorbée par son téléphone, traverse sans regarder et se fait percuter. Puis le message tombe, implacable :

« Quand vous traversez, ne regardez pas votre téléphone. »

Un rappel aussi brutal qu’efficace d’un danger devenu quotidien.

Les “smombies”, nouveaux dangers urbains

Le phénomène des “zombies du smartphone” n’a rien d’une fiction. Selon la Sécurité routière, 27 % des piétons utilisent un distracteur (téléphone, écouteurs, etc.) en traversant la chaussée, un chiffre qui grimpe à 35 % chez les 18-35 ans.

Ces comportements ne sont pas anodins : l’inattention liée à l’usage du téléphone est en cause dans un accident mortel de piéton sur dix. En 2024, 456 piétons ont perdu la vie sur les routes françaises, soit une hausse de 17 décès par rapport à l’année précédente.

La mortalité piétonne représente désormais 14 % de la mortalité routière totale, avec près de 17 000 blessés. Un constat alarmant qui pousse la Sécurité routière à tirer la sonnette d’alarme.

« Si le danger du téléphone au volant semble évident, celui du téléphone en marchant reste largement sous-estimé », prévient l’organisme.

Un risque sous-estimé, même à pied

Lire un message, répondre à une notification ou regarder une vidéo en marchant suffit à désynchroniser totalement l’attention visuelle et auditive. Résultat : des traversées imprudentes, des oublis de priorité, ou des sorties de trottoir au mauvais moment.

D’après l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), l’inattention intervient dans 10 % des accidents mortels impliquant des piétons, et ce mauvais réflexe est constaté chez 26 % des hommes et 46 % des femmes.

Ces chiffres traduisent une banalisation du multitâche numérique dans l’espace public. Les piétons ne réalisent pas qu’ils deviennent vulnérables, voire invisibles, aux yeux des autres usagers.

Une responsabilité partagée sur la route

Avec cette campagne, la Sécurité routière veut insister sur le fait que la vigilance doit être l’affaire de tous. Si les piétons sont appelés à garder les yeux sur la route plutôt que sur leur écran, les autres usagers : automobilistes, motards, cyclistes et conducteurs de trottinettes doivent, eux aussi, anticiper les comportements imprévisibles de ces “smombies” et redoubler d’attention, en particulier dans les zones urbaines très fréquentées.

Car sur la route, la moindre seconde d’inattention, qu’elle vienne du piéton ou du conducteur, peut suffire à provoquer un drame.

« Intégrer ce paramètre à l’attention primordiale que chacun doit avoir envers les usagers les plus vulnérables, c’est sauver des vies », insiste la Sécurité routière.

Une campagne choc, mais nécessaire

Avec “Zombie Phone”, la Sécurité routière mise sur le registre horrifique et l’humour noir pour provoquer un sursaut collectif. Un choix audacieux mais cohérent : l’imagerie d’Halloween parle aux jeunes, principaux concernés, et détourne efficacement les codes du cinéma pour faire passer un message sérieux sans moralisme.

La campagne française, elle, choisit l’impact émotionnel : un film court, percutant, presque glaçant, qui transforme une distraction banale en scène d’horreur réaliste.

Lever les yeux pour sauver sa vie

En jouant sur la peur et la dérision, la Sécurité routière frappe les esprits à l’approche d’Halloween. À l’heure où nos téléphones dictent nos gestes, cette campagne rappelle une vérité simple mais vitale : la route, ce n’est pas un écran.