06 février 2026 à 00h00 par Philippe

À ce prix-là, les Redmi Buds 8 Lite pourraient bien faire de l'ombre à la concurrence

Qui a dit qu’il fallait nécessairement dépenser des sommes conséquentes pour profiter d’écouteurs sans fil dotés d’une réduction de bruit active ? Avec les Redmi Buds 8 Lite, Xiaomi entend bien bousculer les idées reçues et renforcer encore un peu plus sa présence sur le segment ultra-concurrentiel de l’audio entrée de gamme. Proposés à 22,99 euros, ces nouveaux écouteurs true wireless ambitionnent de rendre accessibles des fonctionnalités jusqu’ici réservées à des modèles bien plus onéreux.

Fort de sa stratégie AIoT et de son savoir-faire en matière de produits abordables, le constructeur chinois enrichit son catalogue avec une paire d’écouteurs pensée pour un usage quotidien, sans compromis excessif sur les fonctionnalités essentielles.

Un design sobre et robuste, pensé pour la mobilité

Les Redmi Buds 8 Lite misent sur un design volontairement classique, fidèle aux codes esthétiques de la gamme Redmi. Chaque écouteur affiche un poids contenu de 4,5 grammes, tandis que le boîtier de charge atteint 45,3 grammes, un ensemble compact et léger conçu pour être porté sur de longues périodes sans inconfort. Xiaomi décline ses écouteurs en trois coloris (noir, blanc et bleu) des teintes sobres qui correspondent aux attentes du grand public.

Pensés pour accompagner l’utilisateur dans tous ses déplacements, les Redmi Buds 8 Lite bénéficient d’une certification IP54, garantissant une résistance à la poussière et aux projections d’eau. Une caractéristique appréciable pour une utilisation sportive ou en extérieur, à un niveau de prix où cette protection reste encore relativement rare.

Une connectivité moderne et polyvalente

Sur le plan technique, Xiaomi intègre une connexion Bluetooth 5.4, assurant une liaison stable et économe en énergie. Les écouteurs prennent en charge les codecs audio SBC et AAC, garantissant une compatibilité étendue avec les smartphones Android comme iOS. Les utilisateurs d’Android profiteront en outre de la compatibilité Google Fast Pair, facilitant un appairage rapide et intuitif.

Les Redmi Buds 8 Lite prennent également en charge la connexion multipoint, leur permettant d’être reliés simultanément à deux appareils comme par exemple un smartphone et un ordinateur portable, et de basculer automatiquement en fonction de la source de l’appel. Une fonctionnalité longtemps réservée à des modèles plus premium, désormais accessible sur un produit d’entrée de gamme.

Un transducteur généreux et une promesse audio ambitieuse

Au cœur des Redmi Buds 8 Lite, Xiaomi intègre un transducteur dynamique de 12,4 mm doté d’une membrane en titane. Un choix technique notable, puisque ce diamètre dépasse celui de nombreux concurrents sur ce segment, souvent limités à des haut-parleurs de 10 mm. L’objectif est clair : offrir une restitution sonore plus ample, avec des basses plus présentes, tout en conservant une bonne clarté dans les médiums et les aigus.

Pour affiner l’expérience d’écoute, Xiaomi propose cinq modes d’égalisation préinstallés, permettant d’accentuer les basses, les voix ou les aigus selon les préférences. Les utilisateurs les plus exigeants pourront également créer leurs propres profils via l’application Xiaomi Earbuds, renforçant la personnalisation sonore.

Une réduction de bruit active ambitieuse pour ce segment

C’est sans doute sur le terrain de la réduction de bruit que les Redmi Buds 8 Lite se démarquent le plus. Xiaomi annonce une réduction active du bruit hybride à large bande passante pouvant atteindre 42 dB. Ce système combine microphones de conversation et de rétroaction afin d’atténuer efficacement les bruits ambiants à basse fréquence, tels que les transports en commun ou les nuisances urbaines.

À ce niveau de prix, la majorité des modèles concurrents se contentent d’une isolation passive ou d’une ANC plus limitée. Xiaomi fait ici le pari de démocratiser une technologie encore perçue comme premium.

Les écouteurs intègrent également un mode Transparence, permettant de rester attentif à l’environnement sans retirer les oreillettes qui est d’ailleurs une fonction devenue indispensable pour les déplacements en ville.

Des appels plus clairs grâce à l’IA

Pour les communications, Xiaomi s’appuie sur une suppression du bruit ambiant ENC pilotée par intelligence artificielle, associée à un double microphone. Le système est conçu pour se concentrer sur la voix de l’utilisateur tout en réduisant les bruits parasites, y compris le vent, avec une efficacité annoncée jusqu’à 6 m/s. Une promesse alignée avec les standards actuels du marché, même sur des modèles plus coûteux.

Les commandes tactiles intégrées permettent par ailleurs de gérer la lecture musicale, les appels, le changement de piste ou encore l’activation des différents modes de réduction de bruit, sans sortir son smartphone.

Autonomie solide et charge rapide

Côté endurance, Xiaomi annonce jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge sans ANC, et jusqu’à 36 heures d’autonomie totale en incluant les recharges via le boîtier. Les Redmi Buds 8 Lite bénéficient également d’une charge rapide : 10 minutes de recharge suffisent pour récupérer environ 2 heures de lecture musicale, à condition que le boîtier dispose d’une charge suffisante.

Prix et disponibilité

Les Redmi Buds 8 Lite sont disponibles dès à présent en noir, blanc et bleu, au prix public conseillé de 22,99 euros.