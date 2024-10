21 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

10 ans d'Apple Pay : un anniversaire placé sous le signe de l'innovation

Apple Pay souffle ses 10 bougies : un anniversaire placé sous le signe de l'innovation Depuis son lancement en 2014, Apple Pay n'a cessé de séduire des millions d'utilisateurs à travers le monde. À l'occasion de son dixième anniversaire, la firme de Cupertino lève le voile sur de nouvelles fonctionnalités.

Dix ans après son lancement, Apple Pay s'impose comme un incontournable du paiement mobile. Avec une présence dans 78 pays, des centaines de millions d'utilisateurs et le soutien de plus de 11 000 institutions financières, le service de la marque à la pomme a révolutionné notre manière de payer.

Une satisfaction client record

La firme à la pomme ne cesse de renforcer sa réputation. Selon une récente étude menée en interne, une écrasante majorité de ses clients (90%) souligne la simplicité d'utilisation de ses produits, tandis que 88% d'entre eux apprécient particulièrement les mesures de protection de la vie privée. La sécurité, quant à elle, séduit 87% des utilisateurs.

Ce succès se traduit par un taux de satisfaction global de 85%, un chiffre remarquable dans le secteur. Aux États-Unis, 98% des utilisateurs interrogés affirment qu'ils recommanderaient sans hésiter les produits Apple à leur entourage.

De nouvelles fonctionnalités pour une expérience utilisateur encore améliorée

Dans le cadre de la célébration de son anniversaire, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité très attendue : l'intégration du service "acheter maintenant, payer plus tard" de Klarna à Apple Pay. Désormais, les utilisateurs américains et britanniques équipés d'iOS 18 et iPadOS 18 peuvent régler leurs achats en ligne en plusieurs fois, directement depuis l'application. Cette collaboration marque une étape importante dans la transformation de l'expérience d'achat mobile et laisse présager de nouvelles opportunités pour les consommateurs européens.

Une nouvelle ère s'annonce pour les utilisateurs de PayPal aux États-Unis. Dès 2025, ils pourront consulter leur solde et gérer leurs transactions directement depuis l'application Wallet de leur iPhone, simplifiant ainsi leurs opérations financières. Cette intégration, fruit d'un partenariat entre les deux géants technologiques, laisse entrevoir de belles perspectives pour les utilisateurs français qui espèrent pouvoir profiter de cette fonctionnalité à court terme.

L'ouverture de la puce NFC : un tournant pour le marché

Alors que le géant américain célèbre son anniversaire et dévoile des chiffres records, une nouvelle ère s'annonce pour le marché des paiements mobiles. En effet, la domination exclusive d'Apple Pay en Europe touche à sa fin.

Sous la pression de l'Union européenne et dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), Apple va être contraint d'ouvrir la puce NFC de ses appareils à des services concurrents. Cette décision historique pourrait bouleverser les habitudes de millions d'utilisateurs et redistribuer les cartes sur un marché jusqu'alors dominé par le géant américain.

Si cette ouverture est une victoire pour la concurrence et la liberté de choix des consommateurs, elle soulève également de nombreuses questions. Les banques, qui ont largement adopté Apple Pay, vont-elles inciter leurs clients à migrer vers d'autres solutions ? Les utilisateurs, attachés à la simplicité et à la sécurité d'Apple Pay, seront-ils prêts à changer leurs habitudes ?

Les prochains mois s'annoncent donc riches en rebondissements pour le secteur des paiements mobiles. Il sera intéressant d'observer comment les différents acteurs vont s'adapter à ce nouveau paysage et quelles seront les conséquences pour les consommateurs.