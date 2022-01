17 janvier 2022 à 00h15 par Philippe | 27 janvier 2022 à 12h33

10 façons de passer le temps avec votre smartphone

Lorsque le premier téléphone portable a été inventé, il n'avait qu'un seul but : être joignable en déplacement. Ce vieux classique n'a plus rien à voir avec les smartphones d'aujourd'hui, car le téléphone portable remplace déjà l'ordinateur et la console de jeu à certains endroits. Planifier l'itinéraire de ses prochaines vacances, jouer quelques parties passionnantes au Casino777 casino en ligne ou tourner des vidéos en se promenant dans la nature - ce que les smartphones actuels peuvent faire est presque un petit phénomène. Et les 10 possibilités suivantes vous aideront à passer le temps avec votre téléphone portable lorsque vous vous ennuyez.

1. jouer à ses jeux préférés

Vous vous ennuyez en attendant le bus ou en passant une soirée fraîche sur le canapé ? Ce n'est pas une fatalité, car avec votre smartphone, vous avez toujours vos jeux préférés avec vous. Que ce soit le blackjack, la roulette, les Sims ou Minecraft, le choix de jeux pour smartphone a augmenté si rapidement ces dernières années que vous pourriez y jouer presque 24 heures sur 24. La console portable n'est plus à la mode, il suffit aujourd'hui d'un bon smartphone pour pouvoir s'amuser partout.

2. Apprendre et élargir ses connaissances

Le smartphone est également le compagnon idéal pour apprendre, et ce dans différents domaines. Si vous souhaitez réviser pour votre permis de conduire, l'application adéquate vous aidera à vous préparer parfaitement. En revanche, si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, vous avez là aussi de nombreuses options. Les appstores des smartphones modernes proposent une application adaptée à presque tous les domaines. Que ce soit pour le chant ou le dessin, pour les études ou le travail, le smartphone vous permet d'acquérir et d'apprendre des connaissances dans de nombreux domaines, ce qui peut être important pour votre avenir.

3. Téléphoner à des amis par appel vidéo

Quelle était l'époque où les appels téléphoniques ne pouvaient être passés de chez soi qu'à certaines heures (à cause du coût) ? La téléphonie moderne n'a plus rien à voir avec ses débuts. Aujourd'hui, vous n'avez plus seulement la possibilité d'entendre des personnes proches, mais aussi de les voir. De nombreux services de messagerie permettent de parler en vidéocall, de voir des enregistrements en direct de l'autre personne et de surmonter ainsi les distances. Que ce soit pour les couples dans une relation à distance ou même pour les amis qui ne peuvent pas se voir, cette forme de communication a changé beaucoup de choses.

4. Créer ses propres mèmes et images

Pour une fois, vous ne vous contentez pas de profiter, mais vous préférez être actif ? Dans ce cas, vous pouvez créer des mèmes et des images avec les applications génératrices correspondantes, qui pourraient même devenir virales. Les mèmes sont des images spécifiques qui ont un arrière-plan drôle, mais aussi sarcastique, et qui se répandent partout sur Internet. Souvent, certaines situations et personnes sont représentées de manière satirique afin de faire rire les gens. Avez-vous ce qu'il faut pour créer un mème vraiment drôle et faire en sorte qu'il soit connu à grande échelle ?

5. Regarder et enregistrer des vidéos

Elles s'appellent YouTube et TikTok et font partie des plates-formes vidéo les plus connues au monde. De nombreux utilisateurs de TikTok connaissent le phénomène suivant : ils n'ont pu y jeter un coup d'œil qu'une seule fois et plusieurs heures se sont ensuite écoulées. Parcourir les vidéos d'autres utilisateurs et regarder de drôles de chats dormir, de jolies femmes danser et des gens fous faire des bêtises fait souvent passer plus de temps que prévu. Si vous préférez être actif, votre smartphone est le meilleur moyen d'enregistrer des vidéos pour YouTube, TikTok et de nombreuses autres plates-formes.

6. Écouter de la musique et des podcasts pour se détendre

Les podcasts sont devenus une grande tendance au plus tard en 2020 et sont de préférence écoutés sur le smartphone. Mettez vos écouteurs, appuyez sur le bouton de lecture et vous pouvez plonger dans le monde d'une histoire, d'un récit ou encore de contenus informatifs. Le smartphone est également très apprécié pour écouter de la musique, car avec l'application appropriée, toutes les chansons préférées peuvent être écoutées en boucle, sans avoir besoin d'une radio. Si vous souhaitez vous détendre de manière particulièrement intense, des voyages de rêve mentaux ou des offres de méditation par podcast et autres sont à votre disposition et vous permettent de dériver vers un autre monde.

7. Jouer à des jeux avec des amis

Il est possible de s'amuser sur son smartphone non seulement en mode solo, mais aussi avec des amis. Les jeux multijoueurs sont appréciés par les jeunes et les moins jeunes et permettent de se connecter avec d'autres personnes dans le monde entier sur leur smartphone. Un engouement tout particulier est venu d'Allemagne, sous la forme de l'application Quiz-Duell. Les utilisateurs peuvent s'y inscrire, répondre à des questions et se mesurer à d'autres joueurs. De telles applications multijoueurs, qui peuvent également être jouées avec des utilisateurs étrangers, augmentent le facteur de plaisir du jeu et sont de plus en plus populaires.

8. Prendre des photos et enregistrer des vidéos

La plupart des smartphones modernes disposent d'appareils photo de très haute qualité et sont donc parfaitement adaptés à l'enregistrement de vidéos de qualité studio et au remplissage de la mémoire avec des photos d'une grande netteté. Qu'il s'agisse de l'oiseau lors d'une promenade en forêt ou de la prestation de son chanteur préféré lors d'un concert, la possibilité d'immortaliser des moments avec son smartphone peut littéralement chasser l'ennui. Grâce à de nombreuses applications, il est possible de prendre non seulement des photos sérieuses, mais aussi des photos amusantes. Des filtres déformants ou des ajouts amusants sur la photo transforment en un clin d'œil un portrait en une énorme partie de plaisir, qui récoltera à coup sûr quelques rires.

9. Utiliser les médias sociaux sur le smartphone

Les médias sociaux sont sur toutes les lèvres et permettent aux gens de se connecter entre eux sur des plateformes comme Instagram ou Facebook. L'échange fonctionne également via le smartphone, car la plupart des grandes plateformes de médias sociaux proposent leur propre application. Vous pouvez ainsi rechercher vos amis d'école, lire les nouvelles du jour ou donner vous-même un aperçu de votre vie privée et enthousiasmer d'autres personnes. Le géant des médias sociaux Facebook compte plus d'un milliard de membres, dont beaucoup utilisent le portail avant tout pour passer le temps.

10. Faire du shopping par smartphone

Attendre de longues minutes dans la file d'attente ? Ne pas pouvoir obtenir le pantalon à la bonne taille ? Si le shopping hors ligne a ses inconvénients, le shopping en ligne, lui, est de plus en plus populaire. Et c'est justement là que le smartphone est le compagnon idéal. Que ce soit par le biais du navigateur mobile ou d'applications de shopping, de plus en plus de personnes font leurs achats directement via leur smartphone, ce qui leur évite de se rendre dans un magasin ou de démarrer leur ordinateur. La plupart des boutiques sont désormais conçues pour s'afficher de manière optimale sur les smartphones, ce qui permet d'offrir une solide expérience de shopping, souvent même avec des prix plus avantageux que sur place.