23 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

Les 10 meilleures applications de jeux mobiles sur iOS génèrent plus de 13 millions de dollars par jour

Selon les données publiées par Finbold, les dix meilleurs jeux sur les appareils iOS génèrent en moyenne 13,29 millions de dollars de revenus par jour. Fornite est le jeu sur iOS le plus rentable. D'après les données, Fortnite a le revenu moyen quotidien le plus élevé avec 2,75 millions de dollars, suivi de Roblox avec un revenu de 2,40 millions de dollars. Pokemon Go se classe troisième avec des rendements de 1,86 million de dollars tandis que Coin Master génère des revenus de 1,80 million de dollars. Candy Crush Saga se classe en cinquième position avec 1,42 million de dollars.

Clash of clans se classe sixième avec 0,94 million de dollars tandis que Gardenscapes est septième avec 0,84 million de dollars. Les autres jeux iOS les plus rentables sont COD: Mobile (0,69 million de dollars), Homoscapes (0,35 million de dollars), Toon Blast (0,24 million de dollars).

D'après le rapport de recherche Finbold.com, le secteur des jeux mobiles devrait continuer de croître au cours des prochaines années : "Au fil des ans, le jeu mobile est devenu l'un des segments clés de l'industrie du jeu vidéo alors que les smartphones étendent le marché du jeu au-delà des consoles et des ordinateurs personnels. Au cours des prochaines années, le jeu sur smartphone devrait jouer un rôle majeur dans l'industrie du jeu. Les développeurs mettent l'accent sur des applications de jeu plus sophistiquées sur les appareils mobiles. "

La recherche Finbold.com a également dévoilé les applications de jeu iOS dans le monde en prenant en compte les nouvelles installations quotidiennes en juin 2020. Roblox ouvre la voie avec une moyenne de 21 034 installations tandis que COD: Mobile est deuxième avec une moyenne estimée à 20 566 installations quotidiennes. Pokemon GO arrive troisième avec 19 291 téléchargements. Clash of Clans décroche la quatrième place avec 19206 téléchargements quotidiens. Coin Master est en cinquième position avec environ 19 169 installations.

Parmi les autres jeux avec des installations quotidiennes de premier plan, citons Candy Crush Saga (19 139), Toon Blast (18 518), Gardenscapes (18 150), Homescapes (15 845) et Fortnite (15 728).