21 juin 2021 à 06h35 par Philippe

15 300 sites ouverts en 5G fin mai

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) vient de mettre à jour son observatoire des déploiements commerciaux 5G provenant des données des opérateurs au 31 mai 2021.

Plus de 4 000 sites en bande 3,5 GHz sont ouverts commercialement à cette date. En prenant en compte l'ensemble des bandes de fréquences utilisées pour fournir un service 5G (3,5 GHz, 2100 MHz et 700 Mhz), on compte plus de 15 300 sites ouverts en 5G aujourd'hui. Parmi les nouvelles " grandes villes " couvertes au mois de mai : Toulouse, Limoges et Laval.

- 9 574 sites ouverts dans la bande 700 MHz (Free Mobile)

- 3 545 sites ouverts dans la bande 1800 et 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR)

- 4 022 sites ouverts dans la nouvelle bande 3,5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR).

Au 31 mai 2021, le nombre de site 5G était de 2 639 pour Bouygues Telecom, 9 574 chez Free, 1 659 pour Orange et 1 520 pour l'opérateur SFR.