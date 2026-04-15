15 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

18 Go par mois et par utilisateur : la révolution des usages mobiles se confirme

Au quatrième trimestre 2025, le marché français des télécommunications confirme une mutation profonde, portée par l’essor rapide de la 5G, la consommation croissante de données et l’effondrement accéléré des SMS. Dans son dernier observatoire, l’Arcep dresse le portrait d’un écosystème en pleine recomposition, où les usages évoluent désormais plus vite que les infrastructures elles-mêmes.

Une croissance des cartes SIM portée par un retour inattendu du prépayé

A fin décembre 2025, la France compte 84,9 millions de cartes SIM actives, dont 77,8 millions de forfaits. Sur un an, le parc total progresse d’un million de cartes, soit une accélération nette par rapport à l’année précédente.

Fait marquant de ce trimestre : le rebond du segment prépayé. Longtemps en déclin structurel, celui-ci enregistre une hausse de 240 000 cartes en un an, à contre-courant des tendances observées depuis plus d’une décennie. À titre de comparaison, le prépayé avait encore reculé de 290 000 unités au quatrième trimestre 2024.

De leur côté, les forfaits poursuivent leur progression régulière, avec environ 800 000 nouveaux abonnements supplémentaires chaque année depuis plus d’un an, confirmant leur rôle central dans le modèle économique des opérateurs.

La 5G franchit un cap décisif

La montée en puissance de la 5G s’accélère nettement. Au quatrième trimestre 2025, 32,9 millions de cartes SIM sont actives sur ces réseaux, soit 39 % du parc total. En un an, cela représente 8,3 millions de cartes supplémentaires et une progression de 34 %.

Cette dynamique repose à la fois sur l’extension de la couverture réseau et sur la diffusion rapide des smartphones compatibles, désormais largement majoritaires sur le marché. La 5G gagne ainsi 9 points de pénétration en un an, signe d’une adoption désormais massive.

Dans le même temps, la 4G reste omniprésente. Elle équipe encore 91 % des cartes SIM, avec une croissance modérée de 3 % sur un an. Toutefois, ce rythme marque un ralentissement notable par rapport aux années 2018-2021, période durant laquelle la 4G progressait de 10 à 13 % par an. Le marché arrive clairement à maturité.

La consommation de données poursuit sa progression soutenue

Les usages numériques mobiles continuent de s’intensifier. Sur le seul quatrième trimestre 2025, 4,3 exaoctets de données ont été consommés sur les réseaux mobiles français. La croissance du trafic reste stable, autour de +13 % par an depuis deux ans.

En moyenne, un utilisateur consomme désormais 18,3 Go de données par mois, soit une augmentation régulière de 1 à 2 Go par an. Cette progression, moins spectaculaire que lors de la décennie précédente, traduit néanmoins une normalisation des usages intensifs, notamment via le streaming vidéo, les réseaux sociaux ou les services cloud.

À l’international, la tendance est encore plus marquée : la consommation de données en itinérance progresse de 22 % sur un an, reflet d’une reprise durable des déplacements et d’une utilisation accrue des services mobiles à l’étranger.

L’effondrement des SMS s’accélère face aux messageries et au RCS

Le recul des SMS, amorcé depuis près de dix ans, connaît une accélération brutale. Au quatrième trimestre 2025, le volume de messages chute de 31 % sur un an, après déjà -14 % l’année précédente.

Chaque utilisateur envoie désormais en moyenne 59 SMS par mois, contre 250 au pic observé en 2016. Cette chute spectaculaire s’explique par la domination des applications de messagerie instantanée, utilisées par 86 % de la population de 12 ans et plus.

À cette transformation s’ajoute la montée en puissance du RCS (Rich Communication Services), technologie qui enrichit les SMS traditionnels en les rapprochant des fonctionnalités des messageries modernes (images, accusés de réception, discussions enrichies). Ce standard, soutenu par les opérateurs et les fabricants, contribue à accélérer le basculement des usages vers des communications basées sur internet.

Des usages vocaux stables mais en mutation

Contrairement aux SMS, la voix résiste. Les utilisateurs mobiles ont consommé 49,8 milliards de minutes au quatrième trimestre 2025. L’essentiel de ces communications transite désormais par la 4G (LTE), qui représente environ 70 % du trafic, tandis que le Wi-Fi en capte près de 10 %.

La consommation moyenne reste élevée, à 3h25 par mois et par utilisateur mobile, en légère baisse de 4 minutes sur un an. À l’inverse, la téléphonie fixe poursuit son déclin : 40 minutes mensuelles en moyenne, soit 7 minutes de moins en un an et une chute de 2h30 en dix ans.

Un marché arrivé à maturité, mais en pleine transformation des usages

Les données publiées illustrent un paradoxe : si la croissance du nombre d’abonnements reste modérée, les usages, eux, continuent de se transformer en profondeur. La généralisation de la 5G, la stabilisation de la consommation data à un niveau élevé et la disparition progressive des SMS traduisent une bascule vers un modèle entièrement centré sur l’internet mobile.

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