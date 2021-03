02 mars 2021 à 06h00 par Philippe

2,3 milliards : c'est le nombre d'heures passées sur des applications de shopping en une seule semaine en 2020

Selon une analyse du marché des applications de shopping tirée du rapport State of Mobile 2021 d'App Annie, le m-commerce a atteint de nouveaux sommets durant l'année 2020. Pour cause, la crise sanitaire qui a poussé de nombreux magasins à fermer leurs portes puis à réguler l'accueil des clients.

Topshop, enseigne iconique de la mode londonienne, a récemment été rachetée par la désormais célèbre plateforme Asos. Ce rachat ne fait que confirmer l'entrée dans une nouvelle ère, celle du m-commerce. En France, la fin des soldes a récemment été reportée pour la plus grande joie des consommateurs mais aussi des marques, qui ont à cœur d'atténuer l'impact de la crise sanitaire sur leurs ventes. C'est l'occasion de revenir sur le succès du m-commerce et des applis de shopping, dont la fréquentation a sans surprise été boostée en 2020 et dessine déjà les tendances de demain.

Ces derniers temps, un changement s'observe dans les comportements d'achat des consommateurs, ils se tournent de plus en plus vers le digital. Ce changement s'opère également dans le type d'article acheté.

Aujourd'hui, il est devenu presque banal de dire que ce phénomène d'achat en ligne s'est considérablement accentué auprès des consommateurs en 2020, mais cette tendance s'avère particulièrement vraie pour le domaine du commerce de détail.

Dans notre étude State of Mobile 2021, l'année 2020 se révèle être celle de tous les records pour le shopping via les apps. Le temps passé sur ces applications (hors Chine) a progressé de 45% d'une année sur l'autre. Pour certains pays, où le m-commerce commence seulement à rentrer dans les habitudes d'achat, le pic de fréquentation n'a jamais été aussi élevé. Ainsi, la Russie a progressé de 54%, le Mexique de 65% et l'Indonésie de 85%.

La semaine du 8 au 15 novembre 2020 est celle qui a battu tous les records pour le shopping sur mobile avec un total de 2,3 milliards d'heures passées sur les applications de la catégorie sur Android, coïncidant avec la Fête des Célibataires le 11 novembre, qui est devenue une nouvelle date incontournable pour le commerce digital.

De nouveaux acteurs s'affrontent pour dominer le nouveau paysage commercial

Il est plus qu'évident que les consommateurs adoptent de nouvelles habitudes d'achat en transférant du temps de shopping physique vers les applications mobiles. Selon eMarketer, les consommateurs américains ont dépensé près de 709,78 milliards de dollars dans le e-commerce en 2020 (en hausse de 18,0%) contre 4 184 milliards de dollars dans les achats en magasin (en baisse de 14,0%). Dans certains secteurs, le changement a été encore plus marqué.

Ce changement considérable a fait des applications de shopping les grandes gagnantes de l'année 2020, la marque SHEIN en est l'exemple parfait. La marque chinoise a passé l'année 2020 à étendre ses activités hors de ses frontières.

Le temps passé sur l'application a augmenté de 170% au Mexique, 440% en Australie, 490% au Royaume-Uni, 530% en France, 550% au Canada et 5525% au Brésil. La société prévoyait d'atteindre un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars en 2020.

En tant que marque digital first, SHEIN s'inspire des méthodes des influenceurs sur les réseaux sociaux tels que Instagram comme les placements de produits et les possibilités de "liker" les produits, et utilise ces méthodes pour penser ses canaux digitaux. Une véritable communauté s'est créée autour de la marque, les consommateurs ont notamment la possibilité de publier leurs contenus.

SHEIN pousse l'initiative encore plus loin en incluant des sondages, une manœuvre astucieuse qui pourrait permettre de tester les produits, d'alimenter les recommandations autour des produits et d'obtenir un engagement plus fort, à l'image des pratiques des influenceurs.

Intégrer des gestes de type 'mobile first' est une façon efficace de s'inscrire dans les habitudes existantes d'utilisateurs comme la Gen Z. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les éditeurs devraient regarder au-delà de leur groupe immédiat de concurrents pour connaître les nouvelles tendances en matière de téléphonie mobile et les meilleures pratiques du secteur.

L' "instagramification" d'une application shopping est un moyen puissant de cultiver l'intérêt des consommateurs. Au lieu d'une application traditionnelle servant simplement de boutique en ligne, il s'agit d'un exemple d'application shopping intégrant une véritable stratégie engagement.

Après de nombreux faux départs, le "commerce social" commence à porter ses fruits en 2020

Les recherches des experts de App Annie ont également révélé l'émergence de nouvelles tendances dans le commerce mobile. Deux d'entre elles se distinguent : le "social commerce" et l'achat en direct. Les grands réseaux sociaux expérimentent depuis des années l'ajout de "boutons d'achat" à leurs opérations. C'est logique étant donné le temps passé sur ces applications et la montée en puissance des influenceurs. Ce n'est qu'en 2020, que les options d'achat ont commencé à gagner du terrain.

Pinterest fait partie des plateformes qui ont rapidement adopté ces tendances. Depuis l'introduction des "pins" commerciaux en 2015, l'application n'a cessé d'accroître son soutien aux commerçants. Dans notre rapport State of Mobile 2021, nous révélons que Pinterest a augmenté ses téléchargements mondiaux de 50% sur 12 mois. Pendant ce temps, Instagram sur la même lancée, a vu ses téléchargements augmenter de 20%. Alors que les consommateurs affluent pour trouver des inspirations, Pinterest a fait état d'une croissance de 76% de ses revenus au quatrième trimestre 2020, ce qui indique une demande croissante d'expériences au-delà des réseaux sociaux.

Le live shopping s'étend à de nouveaux marchés

Les achats en direct ont connu une année 2020 tout aussi impressionnante. Un procédé hérité des chaînes de télé-achat mais cette fois-ci sur mobile. Les marques et les influenceurs présentent leurs produits en direct, et les mobinautes cliquent pour acheter en temps réel. Le shopping en direct, comme tant d'autres phénomènes mobiles, a commencé en Chine. En effet, TaoBao Live a doublé ses téléchargements annuels, passant de 3,9 millions à 7,87 millions en 2020.

Mais la rubrique prend son envol ailleurs. Des marques connues telles qu'Amazon, Youtube et Facebook ont toutes lancé des offres de shopping en direct. Mais elles sont en concurrence avec des start-ups comme NTWRK et Grip, dont les applications ont été téléchargées 690 000 fois aux États-Unis et 895 000 fois en Corée du Sud en 2020.

Bien qu'en dehors de la Chine, l'industrie en soit encore à ses débuts, nous pensons que le commerce social et les séances de live shopping continueront à afficher une croissance impressionnante, représentant un marché mondial de 2000 milliards de dollars d'ici 2024.