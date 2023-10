26 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

20% des utilisateurs de smartphones 5G sont prêts à payer plus pour une qualité de service différenciée en 5G

Un utilisateur de smartphone 5G sur cinq recherchant des expériences de service 5G différenciées, telles que la qualité de service, pour des applications exigeantes, est prêt à payer aux fournisseurs de services de communication une prime allant jusqu'à 11 % pour bénéficier de la connectivité à valeur ajoutée. C'est ce que révèle une nouvelle étude du ConsumerLab d'Ericsson.

Le rapport axé sur la satisfaction et la fidélisation des utilisateurs, 5G Value : Turning performance into loyalty, met en évidence le potentiel de rentabilité de la 5G pour les opérateurs, alors qu'un nombre croissant d'abonnés dans le monde entier se déclarent de plus en plus satisfaits de la 5G.

Il révèle également que des expériences de connectivité 5G insatisfaisantes dans des lieux clés tels que les stades, les espaces de divertissement et les aéroports peuvent rendre les clients jusqu'à trois fois plus susceptibles de changer de fournisseur de services de communication.

Cette étude (qui reflète les opinions d'environ 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 650 millions d'utilisateurs 5G) s'inscrit dans la série de recherches Ericsson qui observe le marché de la 5G depuis 2019.

L'étude montre également que les facteurs influençant la satisfaction des consommateurs sont eux-mêmes en train de changer - passant principalement des considérations de couverture géographique de la 5G à des mesures plus axées sur l'expérience des applications, telles que la qualité du streaming vidéo, l'expérience des jeux mobiles et des appels vidéo, et la constance de la vitesse de la 5G - en particulier chez les premiers utilisateurs de la 5G.

Le rapport souligne comment l'engagement des utilisateurs 5G, et par conséquent la consommation des données mobiles qui en découle, est motivée par la consommation de vidéos enrichies qui consomment beaucoup de données sur les forfaits 5G, telles que les vidéos 4K, les expériences à 360°, les vidéos multi-vues et les applications de réalité augmentée.

En moyenne, les utilisateurs de la 5G signalent une augmentation de 47 % du temps passé sur les formats vidéo améliorés au cours des deux dernières années. Le nombre d'utilisateurs quotidiens d'applications de réalité augmentée a doublé depuis la fin de l'année 2020.

Le rapport identifie quatre grandes tendances :

Les facteurs de satisfaction des réseaux 5G évoluent au-delà de la couverture géographique. Les nouveaux utilisateurs de la 5G accordent toujours de l'importance à la couverture 5G et au débit. Dans les marchés où la couverture de la population en 5G dépasse 80 %, les utilisateurs de longue date donnent la priorité à la qualité vidéo et aux vitesses de téléchargement pour les applications qu'ils utilisent, ce qui reflète l'évolution de leurs attentes.

La réalité augmentée et le streaming vidéo sont en train de redéfinir la 5G. Les nouveaux formats motivent de plus en plus l'usage et la consommation data en 5G, les opérateurs incluant des contenus media enrichis dans leurs forfaits 5G.

La qualité de service 5G dans des lieux clés influence la fidélité des consommateurs. Près de 17 % des utilisateurs sur 28 marchés ont changé de fournisseur depuis le lancement de la 5G, insatisfaits par leur expérience du réseau 5G. Un facteur déterminant est l'expérience 5G dans des lieux critiques tels que les aéroports et les lieux de grands évènements.

Les utilisateurs de la 5G sont prêts à payer plus pour une connectivité différenciée. 20% des utilisateurs de smartphones attendent une connectivité 5G différenciée. Ces individus valorisent une connectivité de qualité supérieure et sont prêts à payer jusqu'à 11% plus cher pour un forfait 5G qui assure une meilleure qualité de réseau.