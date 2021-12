13 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

En 2021, les consommateurs ont dépensé 135 milliards de dollars en téléphonie mobile

App Annie, qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobile vient de faire savoir que l'année 2021 a été une année record, en termes de dépenses totales des consommateurs sur iOS et Google Play. Elles ont bondi de près de 25 % en glissement annuel pour atteindre 135 milliards de dollars. Les téléchargements ont également franchi une nouvelle étape en augmentant de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 140 milliards.

La société a également fourni une analyse approfondie des applications ayant enregistré la plus forte croissance au cours des 12 derniers mois. Les applications de partage et d'édition de vidéos ont connu la plus forte croissance en 2021 au niveau mondial. Les consommateurs cherchent à développer un contenu vidéo original : CapCut, MX TakaTak et Moj ont connu la plus forte croissance des téléchargements. Les dépenses des consommateurs ont été soutenues par les applications de streaming en direct et de contenu telles que YouTube, Disney+, TikTok et Twitch, car les consommateurs cherchent à se divertir et à récompenser leurs live-streamers préférés. Les applications professionnelles telles que Zoom, Microsoft Office et Teams ont été à l'origine d'une utilisation plus importante, car le travail à domicile et les modèles d'entreprise hybrides deviennent incontournables.

Les jeux hyper occasionnels ont régné en maître sur les téléchargements

Les téléchargements ont été dominés par les jeux hyper casual - Bridge Race, Hair Challenge et Project Makeover. Les jeux de base ont dominé les dépenses grâce aux achats in-app - Genshin Impact et ROBLOX ont connu la plus forte croissance. Roblox, AmongUS, Pokemon Unite ont connu une forte augmentation de leur utilisation, ces jeux permettant aux utilisateurs de se rencontrer en personne ou virtuellement.

Les autres secteurs notables qui ont connu une croissance sur le mobile sont les réseaux sociaux et les rencontres. TikTok a mené la croissance des dépenses des applications sociales dans le monde entier, suivi par BIGO LIVE et Discord. On retrouve Likee et Azar parmi les autres applications vidéo qui ont connu la plus forte croissance.

Tinder est en tête du classement de la croissance des dépenses des consommateurs au niveau mondial parmi les applications de rencontre, suivi de Bumble dont les dépenses des consommateurs à vie viennent de dépasser le milliard de dollars, et de Hinge qui a récemment dépassé les 250 millions de livres sterling de dépenses.