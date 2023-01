20 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

2022 est la première année où les applications mobiles ont généré un demi-billion de dollars

Dans son nouveau rapport sur l'état du mobile, data.ai révèle que le secteur des applications a subi l'an dernier la première baisse jamais enregistrée des dépenses directes des consommateurs. Mais si l'on tient compte de la publicité, il s'agit en fait d'une percée pour les éditeurs d'applications. L'année 2022 a-t-elle été la première année où les applications mobiles ont généré un demi-billion de dollars ? Selon le rapport State of Mobile 2023 de data.ai, la réponse est catégoriquement oui.

L'année dernière, les consommateurs ont dépensé 167 milliards de dollars directement en achats d'applications premium et en extras in-app dans le monde entier. Parallèlement, les marques ont affecté 336 milliards de dollars d'investissements publicitaires au marché des applications. La somme combinée des deux totaux ? 503 milliards de dollars.

Ce chiffre en dit long sur l'évolution de l'économie des applications. Pour de nombreux observateurs, l'une des principales conclusions de cette nouvelle étude est le léger déclin des dépenses directes des consommateurs en 2022. Le total de 167 milliards de dollars est en baisse de 2 % par rapport à 2021.

Il s'agit de la première baisse des dépenses liées aux applications mobiles depuis l'émergence du marché en 2007. Il est clair que le serrage de ceinture mondial a joué un rôle central dans cette situation. "Pour la première fois, des facteurs macroéconomiques freinent la croissance des dépenses mobiles", comme le résume Theodore Krantz, directeur général de data.ai.

Quatre trillions d'heures d'attention

Mais les chiffres du rapport révèlent un autre aspect, peut-être encore plus révélateur, de l'histoire. Les dépenses directes des consommateurs en applications sont peut-être en baisse, mais l'attention des consommateurs pour les applications est toujours en hausse. L'année dernière, le temps quotidien moyen passé dans les applications par utilisateur sur les 10 principaux marchés analysés a atteint 5 heures et 2 minutes. Le nombre total d'heures était en passe de dépasser les 4 trillions. C'est une augmentation de 9 % par rapport à 2020. Dans le même temps, les téléchargements d'applications ont atteint 255 milliards (+11 % par rapport à l'année précédente).

L'attention est, bien sûr, la monnaie des annonceurs mondiaux. Ils savent que leurs clients mènent une vie de plus en plus mobile, et leur réponse a été de dépenser 336 milliards de dollars en publicités in-app. Ce total est en hausse de 14 % par rapport à 2021.

L'essor irrésistible du streaming et du partage

Le remarquable déplacement de l'attention des consommateurs des médias traditionnels vers le smartphone soulève une question inévitable : Quelles sont les applications responsables ?

Les recherches de data.ai apportent des réponses très claires. En 2022, trois catégories d'applications seulement (sur les 20 contrôlées) représenteront 50 % du temps passé sur le mobile. Il n'y a pas de prix pour deviner qu'elles englobent toutes la vidéo et le social. Ces catégories sont les suivantes : médias sociaux/communication (19,5 %), divertissement/courtes vidéos (17 %) et divertissement/partage de vidéos (12,7 %). Dans ces trois segments, les applications leaders du marché sont WeChat, TikTok et YouTube, respectivement.

La vidéo mobile de courte durée déferle sur le monde entier et modifie à jamais le paysage culturel. Nous ne pouvons que deviner les conséquences commerciales et créatives à long terme. Mais les chiffres nous indiquent clairement que nous sommes au milieu d'une révolution du divertissement.

TikTok est, bien sûr, à la tête de la perturbation. Le produit ne figurait même pas parmi les 100 premières applications en termes de dépenses des consommateurs avant 2020. Deux ans plus tard, il a généré plus de 3 milliards de dollars en dépenses de consommation. Seul Tinder a des dépenses de consommation plus élevées à ce jour.

TikTok est désormais l'une des deux seules apps non ludiques à dépasser les 6 milliards de dollars de dépenses de consommation de tous les temps. Et elle a généré plus de 3,5 milliards de téléchargements, soit deux fois plus que l'application la plus proche, YouTube.

Par son succès, TikTok représente une autre tendance fascinante dans l'espace des applications : la montée en puissance du super-éditeur. En effet, la portée et l'ampleur de l'économie des applications ont permis à un certain nombre de studios spécialisés de prospérer. En 2022, 1419 applications et jeux ont généré plus de 10 millions de dollars. Pendant ce temps, 224 dépassaient les 100 millions de dollars et 10 atteignaient le milliard de dollars.

Une année en dents de scie pour les jeux mobiles

Alors que les vidéos sociales et les vidéos de courte durée ont consolidé leur domination commerciale, l'autre catégorie dominante du marché des applications a marqué le pas.

Les dépenses des consommateurs dans les jeux mobiles ont chuté de 5 % pour atteindre 110 milliards de dollars en 2022. On pourrait attribuer ce phénomène à la nécessité, pour des millions de consommateurs, de réduire leurs dépenses discrétionnaires. Le retour à la normalité, qui a inclus le travail et l'école en personne, est une autre pression sur la catégorie.

Si le déclin des dépenses en jeux mobiles s'est produit à l'échelle mondiale, certains marchés ont suivi la tendance.

Malgré le léger déclin, des succès notables ont été enregistrés dans le secteur. Apex Legends Mobile a connu un lancement spectaculaire en mai, tandis que Diablo Immortal a enregistré plus de 430 millions de dollars de dépenses de consommation au cours de ses six premiers mois. Genshin Impact a également maintenu son élan en 2022, dépassant les 3 milliards de dollars de dépenses IAP à vie au deuxième trimestre 2022.

Une autre façon de considérer la légère correction des dépenses liées aux jeux est qu'elle reflète des changements structurels au sein même de la catégorie. Pour le dire plus succinctement : Plus de gens passent plus de temps dans les jeux gratuits. Après tout, le nombre total de téléchargements continue d'augmenter. Ils ont bondi à près de 90 milliards en 2022, soit 6,67 milliards de plus qu'en 2021.La force qui propulse le boom des installations est le jeu hypercasual. Ce segment représentait 29 % de tous les téléchargements en 2022, aidé par le flux constant de nouveaux hits. Parmi ceux qui ont percé l'année dernière, citons Merge & Fight, DOP4 : Draw One Part et Stumble Guys.

Autres faits saillants de l'État du mobile 2023

- Les utilisateurs d'Indonésie, du Brésil, d'Arabie saoudite, de Singapour et de Corée du Sud ont passé 5 heures par jour dans des applications mobiles en 2022.

- Les applications de streaming vidéo mobile OTT ont représenté 16 % de tous les dollars dépensés en abonnements et achats in-app.

- La publicité mobile reste le domaine de l'application pour smartphone. En termes d'attention, le navigateur web mobile n'a représenté que 8% du temps passé.

- Les consommateurs ont dépensé près de 110 milliards d'heures dans les apps de shopping en 2022.

- Les apps de livraison de nourriture et d'épicerie ont continué à prospérer. Les sessions ont augmenté de 10 % par an en 2022, contre 35 % en 2021 et 17 % en 2019.

- Les voyages ont officiellement rebondi à des niveaux pré-pandémiques. En 2022, chacun des cinq principaux sous-genres de voyages a dépassé son total de téléchargements de 2019.