13 mai 2024

2024 : le marché des smartphones se redresse, mais les inégalités persistent

Le marché des smartphones semble se stabiliser après une période de turbulences, selon les données préliminaires d'Omdia pour le premier trimestre 2024. Les expéditions globales ont augmenté de 11,6% par rapport au premier trimestre 2023, pour atteindre 300,4 millions d'unités, marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance en glissement annuel.

Des leaders confirmés et des challengers en progression

Samsung conserve sa place de leader du marché avec 60,4 millions d'unités expédiées au premier trimestre 2024, soit une croissance de 13,5% par rapport au quatrième trimestre 2023. La marque coréenne bénéficie du succès de sa série S24, dotée de fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées.

Apple, en revanche, connaît une légère baisse de ses expéditions, avec 50,7 millions d'unités au premier trimestre 2024. Ce recul peut être attribué à des retards de production et d'expédition, mais la performance d'Apple au quatrième trimestre 2023 reste encourageante.

Xiaomi, Honor, Motorola et Realme affichent tous une croissance à deux chiffres en glissement annuel, tandis que Transsion et Huawei enregistrent même une croissance à trois chiffres. Ces marques profitent de la polarisation du marché entre les smartphones bas de gamme et haut de gamme, qui favorise les acteurs positionnés à ces deux extrémités du spectre.

Des perspectives contrastées pour le reste de l'année

Omdia prévoit une croissance globale du marché des smartphones en 2024, notamment au cours du premier semestre. Cependant, la dynamique actuelle devrait perdurer, avec des entreprises comme Apple et Huawei qui devraient tirer le plus grand profit de cette croissance. Les acteurs du segment des prix moyens, tels que Samsung, Oppo et Realme, devront relever des défis pour maintenir leurs parts de marché.