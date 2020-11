17 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

22 % des Français avouent flirter en ligne depuis les toilettes

Selon une étude du fabricant Wiko menée en octobre dernier sur un panel de 1 052 hommes et femmes âgés entre 18 et 35 ans, 20 % des Français interrogés déclarent flirter en ligne grâce aux applications de rencontres, 33 % privilégient les réseaux sociaux quand 5 % d’entre eux ont plutôt recours aux forums en ligne.

Quand la question leur est posée de savoir par quel moyen ils se connectent sur ces plateformes, 28 % affirment utiliser tant l’ordinateur que le téléphone, 57 % jugent que le smartphone reste l’outil le plus adapté, bien loin devant ceux qui privilégient l’utilisation de l’ordinateur (15 %).

Si l’étude souligne la place importante que les Français accordent à leur smartphone dans un processus de rencontre virtuelle, elle met aussi en lumière les situations dans lesquelles ils avouent avoir déjà flirté en ligne. En effet, 21 % des répondants révèlent s’être déjà connectés dans la salle d’attente d’un professionnel de santé, 22 % aux toilettes, 10 % lors d’une réunion professionnelle et enfin, 10 % alors qu’ils se trouvaient à côté de leur conjoint(e).

Une fois la rencontre établie, il est ensuite important de l’entretenir. Là encore, les Français sont nombreux à estimer que leur smartphone leur permet de consolider véritablement cette toute nouvelle relation. Et pour cause : 54 % pensent que les sms sont la meilleure façon de commencer une relation virtuelle, 19 % privilégient les discussions de vive voix, 15 % les appels vidéo et enfin 12 % l’envoi de photos.