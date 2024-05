09 mai 2024 à 06h38 par La rédaction

25 ans après, le Nokia 3210 fait son come-back

Symbole d'une époque révolue, le mythique Nokia 3210 fait son grand retour, 25 ans après sa sortie initiale. HMD, la société derrière les téléphones Nokia, propose une nouvelle version de ce classique dans des coloris rétro : Scuba Blue, Grunge Black et Y2K Gold. Un véritable voyage dans le temps pour les nostalgiques et une découverte pour les plus jeunes.

Ce téléphone iconique qui est doté du légendaire jeu Snake et de la possibilité de personnaliser sa coque et sa sonnerie, revient donc sur le marché avec des caractéristiques revisitées.

Ce téléphone mobile offre toutes les fonctionnalités basiques d'un téléphone classique, incluant un appareil photo de 2 mégapixels avec flash LED et lampe torche au dos de l'appareil.

Le Nokia 3210 nouvelle génération est pourvu d'un écran LCD IPS de 2,4 pouces et d'un processeur Unisoc T107. Côté stockage, le téléphone dispose de 64 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go, extensible jusqu'à 32 Go via une carte micro SD. Sa batterie de 1450 mAh offre une autonomie d'environ 9,8 heures en conversation.

Parce que nous sommes en 2024, le Nokia 3210 est également équipé de la 4G et du Bluetooth 5.0 sans oublier le célèbre jeu Snake. Le rechargement s'effectue via le port USB-C.

Et pour moins de 79,99€, ce téléphone mobile rétro vous fera voyager dans le temps.