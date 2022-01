19 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

3,8 trillions d'heures passées sur mobile en 2021

Le mobile assoie sa domination avec un nombre record de 3,8 trillions d'heures passées en 2021, selon App Annie, fournisseur de données pour le marché des applications mobiles. Dans son rapport State of Mobile 2022, l'entreprise a révélé plusieurs tendances marquantes.

L'année 2021 a été une autre année record pour le mobile, après une pandémie qui a catalysé les habitudes prises en 2020. Un nombre stupéfiant de 4,8 heures par jour passées sur mobile ont été comptabilisées. Les consommateurs ont dépensé 170 milliards de dollars sur les apps, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2020. Les téléchargements continuent d'augmenter de 5 % d'une année sur l'autre et atteignent les 230 milliards.

Les chiffres record de 2021 dans de nombreuses catégories :

- Les éditeurs ont sorti 2 millions de nouvelles apps et de nouveaux jeux, portant le total cumulé à 21 millions. Google Play représentait 77 % de toutes les sorties d'applications et de jeux en 2021.

- Malgré l'IDFA, les dépenses publicitaires ont dépassé 295 milliards de dollars, en hausse de 23 % par rapport à l'année dernière, et devraient atteindre 350 milliards de dollars en 2022.

- Les jeux mobiles ont atteint 116 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 %, alimentée par une préférence pour le genre hyper casual.

- Les applications rapportant plus de 100 millions de dollars en dépenses de consommation ont augmenté de 20 %.

- Sous l'impulsion de TikTok (augmentation de 90 % au niveau mondial en dehors de la Chine), 7 minutes sur 10 ont été consacrées à des applications sociales, photo et/ou vidéo.

- Les dépenses mondiales des consommateurs sur les applis de rencontre ont bondi au-delà de 4,2 milliards de dollars (augmentation de 55 % par rapport à 2019).

- Le temps passé sur les shoppingapps a atteint 100 milliards d'heures, en hausse de 18 % par rapport à l'année dernière, conduit par la fast fashion, le shopping social et les acteurs de la grande distribution.

- Les apps de nourriture et de boisson ont franchi une nouvelle étape avec 194 milliards de sessions en 2021 (en hausse de 50 % sur un an).

- Le métavers catapulte les principales apps d'avatar vers l'avant avec une croissance de 160 % d'une année sur l'autre.

Sur les 10 principaux marchés analysés, la moyenne pondérée dépasse 4 heures et 48 minutes en 2021, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2019. Les utilisateurs du Brésil, de l'Indonésie et de la Corée du Sud passent plus de 5 heures par jour sur des applications mobiles. L'Américain moyen quant à lui regarde 3,1 heures de télévision par jour, alors qu'il passe 4,1 heures sur son mobile en 2021.

Au niveau mondial, 230 milliards de téléchargements, 170 milliards de dollars de dépenses de consommation et 3,8 trillions d'heures enregistrées.

Les États-Unis ont connu une croissance phénoménale des dépenses consommateurs, augmentant de 43 milliards de dollars supplémentaires en 2021, soit 10,4 milliards de dollars de plus qu'en 2020, ce qui équivaut à une croissance de 30 % par an, les jeux mobiles et les abonnements in-app se généralisant.

Les marchés émergents dominent la croissance des téléchargements avec l'Inde qui enregistre un nombre de téléchargements exceptionnels. Le Pakistan, le Pérou, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie et l'Égypte figurent parmi les marchés à la croissance la plus rapide pour les téléchargements, avec respectivement 25 %, 25 %, 25 %, 20 %, 15 % et 15 % de croissance annuelle.

La France se classe 17ème des pays enregistrant le plus grand nombre de téléchargement d'apps (2,1 milliards) et du nombre d'heures passées sur mobile (37,8 milliards au total sur l'année), et 10ème en termes de dépenses consommateur (2,25 milliards de dollars).

Sur 10 minutes passées sur un mobile, 7 sont consacrées aux applications sociales, photo et vidéo en 2021

Alors que le temps passé sur mobile augmente dans les catégories émergentes, les consommateurs s'engagent aussi plus profondément dans les catégories pionnières comme les apps sociales, de photo et vidéo.

Si les apps photo et vidéo (YouTube et TikTok, par exemple) ont vu leur part de marché augmenter, cela ne s'est pas fait au détriment des habitudes actuelles. Au contraire, les consommateurs ont transformé du temps historiquement "non mobile", en temps passé sur des applications et des jeux.

En France, le nombre d'heures passées sur mobile à plus que doublé en trois ans, passant de 85,4 millions au premier semestre 2018 à 167,9 millions fin 2021; les consommateurs français ont triplé leur temps passé sur les médias sociaux, 37,8 millions d'heures en 2018 contre 72,3 millions en 2021, de même que sur les apps de jeux (11,9 millions d'heures en 2018 contre 28,3 millions).

Une utilisation générationnelle des apps mobiles

La Gen Z est la première génération sociale mobile, très portée sur l'utilisation de la vidéo. Les réseaux sociaux de contenu (TikTok, Instagram) ou de Streaming sont très largement favorisés par la jeune génération. Comparativement aux deux autres, elle a également plus recours aux apps éducatives.

Les Millenials, quant à eux, favorisent le premier réseau social, celui avec lequel ils ont grandi (Facebook), et des apps de messagerie instantanée.

Quant aux Baby-Boomers, ils utilisent plus volontiers des apps d'outils (mail, pdf). L'utilisation privilégiée de l'app TousAntiCovid peut s'expliquer par le fait que les personnes de cette génération, plus fragiles face au virus, ont aussi pris plus de précautions.

Malgré les craintes de l'IDFA, les dollars ont afflué vers les publicités mobiles

Le mobile est le moteur des dépenses publicitaires numériques dans le monde, et les revenus ont atteint 295 milliards de dollars en 2021, en hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, et de 350 milliards de dollars en 2022.

Dans un contexte de rebond économique avec un PIB en hausse de 5,9 % en 2021, des événements cycliques comme les Jeux olympiques de Tokyo et le tournoi de l'EUFA, et des habitudes mobiles bien ancrées, l'argent de la publicité a afflué vers le mobile, qui est devenu le canal principal pour engager les consommateurs - représentant 70% des dépenses numériques.

Avec les Jeux olympiques de Pékin en 2022 et les élections de mi-mandat aux États-Unis, les dépenses publicitaires numériques devraient être robustes, avec un taux de pénétration de 70 %. Le marketing de marque par rapport au marketing de performance devrait s'accélérer, les entreprises et les marques tirant parti de l'audience large et captive du mobile, avec en toile de fond la dépréciation de l'IDFA.