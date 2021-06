09 juin 2021 à 06h56 par Philippe | 21 juin 2021 à 09h02

3 raisons pour lesquelles vous devez parier via votre smartphone

Parier directement sur son smartphone possède de nombreux avantages. Les parieurs à travers le monde l'ont compris et ne peuvent plus s'en passer.



Avec l'hyper-connectivité que connait le monde actuellement, tout le monde est connecté car internet se fait de plus en plus proche de tout le monde. De ce fait, les bookmakers ont décidé d'améliorer leurs sites web pour les retranscrire dans des applications faites pour mobile.

Les avantages liés à cette mutation sont très nombreux. L'important ici c'est d'avoir un bon smartphone et la bonne application sur laquelle parier. C'est 3 raisons particulières qui vous feront vous tourner définitivement vers les paris via votre petit smartphone.

Il n'y a plus d'heure ni de lieux précis pour parier

Utiliser une application mobile de paris sportifs vous donne la possibilité de faire vos paris où que vous soyez et peu importe l'heure. En effet, une fois que vous avez téléchargé et installé l'application en question, vous avez ainsi libre accès à la plateforme de pari de votre bookmaker et vous pouvez déjà faire vos jeux.

Vous n'êtes plus limité par la grosseur de votre ordinateur, ou alors par les grosses affluences dans les kiosques ou salles de paris. Il vous suffit d'avoir juste un peu de temps tranquille afin de faire des pronostics objectifs avant de parier. Mieux encore, si vous avez déjà faits vos analyses, faites juste votre pari que vous soyez debout, assis ou couché.

Les paris sont beaucoup plus dynamiques

Selon notre auteur invité Varieur Montague, expert des paris sportifs très connus pour ses multiples interventions, les paris sportifs sont devenus beaucoup plus dynamiques et efficaces grâce aux applications mobiles. Varieur Montague, en savoir plus.

Les applications mobiles de paris sportifs s'améliorent chaque jour grâce aux mises à jour. Les bookmakers essaient, à travers ces procédés, de prendre les avis des utilisateurs afin de façonner des applications de plus en plus ergonomiques et dynamiques. Il faut dire que les fonctionnalités des appli mobiles sont beaucoup plus impressionnantes que celle des sites web classiques.

L'objectif ici est de faire que les paris se passent très rapidement car, vous le savez bien, quand il est question de paris, le timing est plus qu'important. Tout se joue entre la rapidité de votre analyse et votre action de pari surtout lorsqu'il s'agit des paris live. De plus, à travers votre appli vous pouvez aussi créditer votre compte et faire des retraits de votre compte virtuel à votre compte bancaire.

Vous avez le choix entre une large gamme de fonctionnalités

Si vous décidez d'utiliser une application mobile pour faire vos paris, vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités de base de votre bookmaker. En plus de cela, d'autres fonctionnalités pourront s'y ajouter comme l'option du cash-out qui vous permet de sécuriser vos paris.

C'est une méthode qui est très appréciée par les parieurs car à tout moment vous pouvez retirer vos gains par rapport à un pari que vous avez fait. Ceci vous permet de contrôler vos gains et surtout limiter vos pertes lorsque vous sentez que la situation vous est déjà défavorable. Il existe plusieurs bookmakers qui proposent cette méthode, même si vous êtes en mode paris sportif bitcoin.

Ce n'est pas la seule fonctionnalité que vous pouvez exploiter. Il existe aussi le très célèbre pari en live encore appelé pari live ou live streaming. Cette une fonctionnalité qui vous permet de parier même lorsque le match a déjà commencé. Et de ce fait, les opportunités de paris sont beaucoup plus grandes et l'adrénaline est d'autant plus importante.

Les bookmakers possédant les meilleures applis mobiles

Tous les bookmakers ont compris qu'il est très important de disposer d'une application mobile pour toucher le plus grand nombre. Parmi eux, il y en a qui se démarque dans le bon sens en proposant les applications mobiles les plus ergonomiques et dénuées de bugs. Nous avons par exemple :

- Winamax App : C'est en 2014 que ce bookmaker fait son arrivée en France. Pour l'heure, c'est le bookmaker possédant les cotes les plus hautes du marché des paris sportifs. Pour ce qui est de son application mobile, elle est très ergonomique et dispose de plusieurs fonctionnalités à savoir le Cash-out, le mode My Match et surtout le pari en live.

- Unibet App : C'est un bookmaker originaire de Suède. Il fait ses premiers pas en France en 2006. Il s'agit d'un bookmaker très connu pour ses bonus plutôt variés. De plus, ses cotes sont généralement élevées en restant tout de même très réalistes. Vous pouvez l'avoir sur Android et sur iOS.

- PMU App : En France, PMU est classé parmi les leaders du marché des paris en général. Il propose une large gamme d'opportunités de paris et intègre toutes les fonctionnalités convoitées par les parieurs. De plus, l'application a été très bien conçue car elle est très fluide et ne présente pas de bugs.