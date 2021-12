08 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

35% des Français envisagent d'offrir un smartphone reconditionné à Noël

C'est ce que révèle la 4ème édition du baromètre IFOP de SMAAART, qui est une marque de smartphones reconditionnés en France. Cette étude a été menée fin octobre après de 1 203 personnes âgées de 18 à 65 ans.

Plus d'1/3 des Français, soit 35% se dit prêt à offrir un téléphone reconditionné à une personne de son entourage à l'occasion des fêtes de Noël et ce, quelles que soient les générations ou le sexe. Parmi eux, les 18/26 ans (Génération Z) et 42/56 ans (Génération X) arrivent en tête avec 37% chacun. Quant aux hommes, ils sont légèrement plus susceptibles de succomber à ce type de cadeaux (37%) que les femmes (33%).

L'étude montre que cette idée de cadeau de Noël séduit encore plus ceux qui ont déjà acheté un smartphone reconditionné puisque 55% d'entre eux en ont l'intention cette année.

Ce qui séduit 51 % des acheteurs et potentiels acheteurs de Noël, c'est offrir un très beau cadeau à un prix raisonnable. Ce qui pourrait leur faire sauter le pas : la garantie proposée et l'idée de faire un achat responsable en cette période de fin d'année pour respectivement 17% des Français.