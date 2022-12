07 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

38,7 milliards de téléchargements d'applications au troisième trimestre 2022 alors que les dépenses diminuent

Les téléchargements continuent d'augmenter, les consommateurs installant des applications et des jeux en nombre record, mais les dépenses globales des consommateurs diminuent de 5 % d'une année sur l'autre, l'effet de la vague de pandémie se stabilisant.

Après l'arrivée de la pandémie en 2020, nous avons assisté à une adoption sans précédent des applications mobiles, ce qui a entraîné une augmentation des téléchargements et des dépenses des consommateurs. Alors que le monde commence à se rouvrir, nous commençons à voir l'impact de la vague de pandémie se stabiliser, bien qu'il soit encore considérablement plus élevé que le niveau de départ avant la pandémie. Dans son dernier rapport data.ai a constaté que les dépenses des consommateurs dans les applications mobiles au troisième trimestre 2022 sont restées élevées, à 32,4 milliards de dollars dans le monde, soit environ 5 % de moins que le record historique de 34 milliards de dollars de l'année précédente, mais toujours 40 % de plus qu'avant la pandémie.

Les chiffres trimestriels de téléchargement étaient en hausse depuis le lancement du secteur en 2007. Mais pouvaient-ils continuer à progresser ?

Les derniers chiffres sont tombés, et ils prouvent une fois de plus qu'en matière de téléchargements d'applications mobiles, il n'y a aucun signe de ralentissement.

Le dernier indice trimestriel de l'industrie des applications de data.ai révèle que le troisième trimestre 2022 a été le trimestre le plus important à ce jour pour les téléchargements. Avec 38,7 milliards de téléchargements de nouvelles applications et de jeux, il a augmenté de 8 % par rapport au troisième trimestre 2021.

L'essor des marchés en développement permet à Google Play de dépasser les 30 milliards de téléchargements trimestriels.

Les chiffres relatifs aux plateformes permettent une lecture plus nuancée. Au cours du troisième trimestre, les téléchargements de Google Play ont continué à progresser. Ils ont augmenté de 9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 30 milliards. La croissance d'iOS a été plus modeste. Les téléchargements ont augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 8,7 milliards sur le trimestre.

Sur Google Play, l'Inde et le Brésil étaient les deux plus grands marchés en termes de téléchargements. En termes de croissance d'un trimestre à l'autre, l'Inde, le Pakistan et l'Irak ont été les principaux moteurs de changement par rapport au deuxième trimestre 2022.

En termes de catégories, il n'est pas surprenant de voir les jeux, les outils et le divertissement générer le plus de téléchargements sur Google Play. Les outils, la finance et le divertissement ont enregistré la plus forte croissance des téléchargements absolus d'un trimestre à l'autre. Toutefois, il convient de noter que les événements et la parentalité ont également enregistré une croissance exceptionnelle de 17 % et 12 %, respectivement.

En ce qui concerne iOS, la Chine et les États-Unis sont, sans surprise, les deux plus grands marchés en termes de volume. Ils ont également enregistré, avec le Brésil, la plus forte hausse en pourcentage sur la période de trois mois.

Les jeux, les utilitaires et le divertissement sont les catégories iOS les plus importantes en termes de téléchargements, tandis que les jeux, les utilitaires et l'éducation ont enregistré les plus fortes hausses trimestrielles. Quant aux catalogues, aux outils de développement et à la météo, ils ont affiché des taux de croissance respectifs de 50 %, 29 % et 17 % d'un trimestre à l'autre.

Après un pic historique, les dépenses des consommateurs en matière d'applications sont en légère baisse par rapport au même trimestre en 2021.

Malgré tous les records établis en matière de téléchargements, les 32,4 milliards de dollars dépensés en applications et en jeux au cours du trimestre sont en légère baisse par rapport à l'année précédente. Sur iOS, ce montant a diminué de 3 % pour atteindre 21 milliards de dollars, tandis que sur Google Play, il a baissé de 5 % pour atteindre environ 11,4 milliards de dollars.

La contraction des dépenses iOS a eu un impact significatif sur le total du marché. La plateforme d'Apple attire une base d'utilisateurs plus aisés et a toujours dominé les dépenses mondiales en applications. iOS représente toujours 65 % de toutes les dépenses en applications, ce qui correspond aux quatre trimestres précédents. Il représente même 71 % des dépenses des consommateurs dans les applications non liées aux jeux (en grande partie grâce à la généralisation des abonnements aux médias d'information, aux podcasts, etc.).

Sur Google Play, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud sont les marchés les plus importants en termes de dépenses des consommateurs. Les États-Unis, la France et le Vietnam ont enregistré la plus forte croissance depuis le deuxième trimestre 2022. Les jeux, le divertissement et les services sociaux sont les catégories les plus importantes en termes de dépenses des consommateurs, le divertissement, la productivité et les livres et références affichant les plus fortes hausses au cours du trimestre. Dans le même temps, les événements ont augmenté de 162 %, l'automobile et les véhicules de 49 %, et la maison et le foyer de 47 %.

Audible s'immisce dans un classement des meilleures applications dominé par les géants du social et de la vidéo

Bien que le secteur des applications soit réputé pour sa longue traîne (il y en a plus de 3,6 millions sur le seul Google Play), le classement des meilleures applications du marché est une liste très prévisible. C'est probablement le reflet de la maturité du marché. Il est peuplé par les géants du social, de la messagerie et du streaming - et son top 5 au troisième trimestre est exactement le même qu'au deuxième trimestre (selon toutes les mesures : dépenses, téléchargements et utilisateurs actifs mensuels).

Il y a tout de même eu un peu de mouvement dans la partie inférieure du classement ce trimestre. Audible, le produit de livres audio d'Amazon, a gagné deux places pour se retrouver à la 9e place du top 10 des dépenses des consommateurs. Amazon a fait beaucoup de publicité pour son application pendant l'été, ce qui pourrait expliquer cette progression. Cependant, il sera intéressant de voir ce qui se passera au cours de l'année prochaine, car la concurrence dans ce secteur du marché s'intensifie. En septembre, par exemple, Spotify a annoncé le lancement de son premier service de livres audio.