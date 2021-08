05 août 2021 à 04h53 par Philippe

38 % des utilisateurs français ferait confiance à l'IA pour les matcher avec un partenaire compatible

Selon la dernière étude mondiale de Kaspersky, qui dresse un état des lieux entre technologie et relations humaines, la majorité des utilisateurs ont une perception positive du rôle des algorithmes intelligents en matière de dating.

En effet, 38 % des utilisateurs français (contre 44 % au niveau international) feraient confiance aux sélections et matchs de l’IA, et 51 % (vs 64 % à l’échelle mondiale) ont même noté une parfaite correspondance entre les recommandations algorithmiques et leurs préférences.

Cette perception positive de l’IA en général est étayée par une enquête mondiale commanditée par ARM dans laquelle 54 % des répondants ont confirmé leur intérêt del’utilisation de l’IA comme compagnon ou assistant personnel.

Il en va de même concernant les rencontres en ligne avec des services utilisant des algorithmes intelligents pour accompagner les célibataires dans leur quête de l’âme sœur en sélectionnant et en recommandant des profils appropriés et compatibles. Près d’1 Français sur 2 interrogé (46 %) contre 54 % à l’échelle mondiale s’accordent à dire que les applications de rencontres en général ont grandement facilité le processus. De plus, 43 % d’entre eux (même chiffre au niveau local et international) ne rencontreraient que les profils recommandés par l’algorithme.

Mais si faire confiance est une chose, sélectionner une personne sur la seule recommandation de l’IA en est une autre. En effet, 59 % des Français interrogés (vs 56 % à l’échelle mondiale) ne sont pas certaines que les algorithmes puissent couvrir toute l’étendue de la complexité des facteurs d’attractivité entre individus. De plus, 46 % des utilisateurs français contre seulement 39 % dans le monde trouvent que le fait d’être matchés par l’algorithme est un processus déshumanisant.