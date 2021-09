06 septembre 2021 à 05h35 par Philippe

39 % des Français n'ont jamais utilisé d'applications de rencontre par peur des cyberpirates

Selon les résultats de l'étude, les pirates exploitant les applications de rencontre constituent un sérieux obstacle pour les personnes souhaitant s'en servir. En effet, en France, 39 % des répondants n'osent pas les utiliser car ils craignent d'être dupés par des escrocs et 39 % ne font pas confiance aux personnes présentes sur les applications de rencontre (contre respectivement 38 % et 34 % à l'échelle mondiale). Pourtant, seuls 18 % des répondants dans l'hexagone (contre 15 % dans le monde entier) ont été ciblés par des cybercriminels, et 31 % de ceux qui ont été en contact avec des pirates ont réussi à éviter une attaque.

Des millions de personnes utilisent des applications de rencontre ou les réseaux sociaux pour trouver un partenaire. Mais au lieu de trouver l'âme sœur, beaucoup rencontrent des spécialistes de la manipulation qui tentent de leur soutirer de l'argent. Les fraudeurs sont attirés par les plateformes de rencontre parce qu'ils savent que leurs utilisateurs recherchent une connexion personnelle et qu'ils peuvent en tirer parti.

Parmi les différents types d'actions frauduleuses réalisées via des applications de rencontre en France, les utilisateurs ont le plus souvent été confrontés au catfishing* (60 %), à des pièces jointes ou à des liens malveillants (19 %) ou au vol de leur identité (13 %) contre respectivement 51 %, 21 % et 17 % à l'échelle mondiale.

Dans l'hexagone, les personnes qui ont réussi à éviter une attaque se sont rendues compte qu'un profil était douteux et semblait faux (48 % - contre 50 % dans le monde entier), 46 % (contre 49 % dans le monde entier) se sont méfiées et n'ont jamais accepté d'envoyer de l'argent via une application de rencontre et 52 % (contre 47 % à l'échelle mondiale) ont été alertées par des messages suspects. 14 % des répondants ont eu des soupçons lorsque le pirate a refusé d'organiser un appel vidéo contre 21 % dans le monde entier.

Le manque de confidentialité est une problématique importante pour les applications de rencontre. 17 % des répondants français (contre 26 % dans le monde entier) s'inquiètent du risque de diffusion de leurs données personnelles en ligne. Par ailleurs, 11 % des utilisateurs (contre 19 % à l'échelle mondiale) ont supprimé des plateformes de rencontre sur lesquelles ils s'étaient inscrits pour préserver la confidentialité de leurs informations personnelles.