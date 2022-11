04 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

42% des Français ont déjà acheté un produit reconditionné

Depuis la crise sanitaire, les Français ont revu leurs priorités tant au niveau économique qu’écologique et la tendance des produits reconditionnés bat son plein. Le petit reconditionneur de smartphones qui joue la carte du Made in France, a mené cet été une étude en partenariat avec Happydemics afin d’étudier et comprendre les tendances du marché.

Le reconditionné attire de plus en plus

En 2021, plus de 3,1 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus, soit plus de 20% qu’en 2020. Un chiffre qui montre l’engouement des Français pour ces produits de seconde main qui permettent de concilier enjeux économiques et environnementaux. Ainsi 42% des interrogés déclarent avoir déjà acheté un produit reconditionné, et parmi les non-acheteurs 40% se disent intéressés par ce type de produits pour un prochain achat.

Si le prix reste la première raison pour laquelle les Français se tournent vers un achat reconditionné, l’aspect écologique s’impose de plus en plus (+11pts vs 2021). En moyenne, faire l’acquisition d’un téléphone mobile reconditionné permet en effet de

réduire de plus de 80% l’impact environnemental du produit par rapport à l’utilisation d’un smartphone neuf.

La proximité en ligne de mire

Malgré un fort intérêt pour ce marché, 58% des Français n’ont jamais acheté de produits reconditionnés. Les raisons sont diverses mais 29% des sondés disent ressentir un manque de confiance par rapport aux produits neufs, même si 43% se disent prêt à changer d’avis s’ils ont la garantie d’un service client accessible en cas de besoin.