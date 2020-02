13 février 2020 à 06h00 par Philippe

420 euros est le prix moyen dépensé lors de l'achat d'un smartphone en France

Selon l'étude annuelle sur les ventes de produits électroniques de l'institut Gfk, 420 euros est le montant moyen dépensé par les Français pour acquérir un smartphone. Ce montant n'a pas réellement changé entre 2018 et 2019 (421 euros en 2018 et 370 euros en 2017).

Les ventes de smartphones sont en repli en France. La France n'échappe pas à la crise du marché du smartphone et les Français sont moins intéressés par les nouveaux modèles. En 2019, les fabricants ont vendu 17,3 millions d'appareils en France, soit un recul de 5 % contre 18,2 millions en 2018.

Pourquoi cette baisse ? La raison est claire : les Français sont plus longtemps fidèles à leur smartphone. En 2016, les consommateurs gardaient leur téléphone pendant 20 mois avant de s'équiper d'un nouveau smartphone. Ils attendent désormais jusqu'à 24 mois avant de remplacer leur téléphone.

Autres raisons de ce recul : le manque d'innovations sur les smartphones et les prix de vente pouvant dépasser les 1000 euros sur les modèles avec les dernières technologies.

En revanche, le marché des accessoires connectés, qui comprend les bracelets et les montres, est en très forte augmentation : 37 % en valeur et 28 % en volume. L'année dernière, les " wearables " ont donc tiré leur épingle du jeu avec 1,6 million de montres connectées et 520 000 trackers vendus en France.