14 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

450 milliards de visites prévues sur les applications d'achat mobiles dans le monde entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année

Selon les données de data.ai, 450 milliards de visites sont prévues sur les applications d'achat mobiles dans le monde au quatrième trimestre, du milieu du Black Friday à la saison des fêtes 2022, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente.

Les dernières tendances du marché de data.ai montrent que les détaillants doivent mettre les bouchées doubles en matière d'applications mobiles pour les fêtes de fin d'année. Pour lutter contre la hausse des prix, les consommateurs affluent sur les applications pour faire des recherches, comparer les prix et chercher des réductions.

Que se passe-t-il ?

Le Black Friday 2022 et le reste de la saison des fêtes approchent à grands pas, une période cruciale pour les détaillants qui peuvent représenter jusqu'à 40 % des ventes annuelles d'une entreprise.

Cependant, de nombreux détaillants n'ont pas une vue d'ensemble du contexte. Ils ne sont pas équipés pour se positionner dans le paysage mobile et élaborer une stratégie "mobile-first" afin de conquérir les clients. Les détaillants se trouvent dans une position encore plus difficile en cette période de fêtes car l'inflation a un impact sur le portefeuille des consommateurs.

En raison de l'inflation continue, les consommateurs ressentent la pression à l'approche de cette saison des fêtes avec l'indice des prix à la consommation (IPC) américain à un niveau record, en hausse de 8 % sur un an en août 2022. Même si les prix de l'essence ont commencé à baisser, les prix des produits d'épicerie et autres produits de première nécessité restent élevés.

Cependant, malgré la hausse des prix, les achats via smartphone n'ont jamais été aussi nombreux. En août 2022, les heures d'achats sur mobile aux États-Unis ont connu une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente.

Cette tendance, accélérée par la pandémie, met en évidence le fait que les consommateurs font plus que jamais leurs achats sur leurs appareils mobiles. Cela signifie qu'il sera essentiel pour les détaillants et les éditeurs de disposer d'une stratégie pour atteindre les objectifs de croissance pendant la période des fêtes. Il est essentiel pour les détaillants d'avoir une vue d'ensemble du marché et de ses mouvements anticipés. En raison des prix élevés, les acheteurs feront probablement des recherches, compareront les prix et seront à l'affût des offres et des remises pendant les fêtes.

Pourquoi c'est important

Pour aider les détaillants à réussir, data.ai a fait des prévisions sur les achats mobiles pendant la haute saison des fêtes, y compris le Black Friday et le Cyber Monday 2022. Les principales prévisions sont les suivantes :

- Le " trafic numérique " mondial en dehors de la Chine - mesuré en termes de sessions mobiles au cours du quatrième trimestre 2022 devrait dépasser les 450 milliards de visites d'applications d'achat mobile pendant les fêtes de fin d'année, soit une hausse de près de 22 % par rapport à l'année précédente.

- En incluant la Chine, ce chiffre grimpe à près de 850 milliards de sessions, soit +15 % par rapport à l'année précédente.

- Au quatrième trimestre 2022, data.ai prévoit que le trafic numérique au sein des applications de shopping approchera les 28 milliards de sessions rien qu'aux États-Unis sur les téléphones Android, soit une hausse de près de 10 % par rapport à l'année précédente.

Plus précisément, pendant les deux semaines du Black Friday et du Cyber Monday, data.ai s'attend à ce que les Américains passent plus de 150 millions d'heures sur des smartphones android, soit une augmentation de 41 % par rapport aux niveaux pré-covid du 4e trimestre 2019.

Autre constat, l'engagement des consommateurs dans les applications d'achat a augmenté près de deux fois plus vite que les téléchargements. Un engagement accru des applications indique la formation d'une habitude.

En d'autres termes, les consommateurs reviennent à l'application et trouvent une valeur constante au fil du temps. Dans l'ensemble, le temps passé par les consommateurs dans les applications mobiles est directement corrélé à l'augmentation des ventes au détail, ce qui met en évidence les opportunités pour les marques d'interagir avec les clients via des appareils mobiles. Les programmes de fidélité, les notifications poussées en temps opportun et les partenariats stratégiques sont tous d'excellents moyens d'inciter les consommateurs à revenir sur une application.

Les détaillants physiques doivent donner la priorité à une stratégie mobile personnalisée afin de concurrencer les entreprises axées sur le mobile. Ils peuvent également utiliser leurs emplacements physiques à leur avantage, en mettant en évidence la possibilité pour les consommateurs de récupérer leurs achats plutôt que de faire face à d'éventuels retards d'expédition, ce qui peut suffire à influencer une importante cohorte d'acheteurs.