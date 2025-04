18 avril 2025 à 00h00 par La rédaction | 18 avril 2025 à 08h16

4G et 5G en France : les derniers chiffres

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié son dernier rapport mensuel sur l’état du déploiement des réseaux mobiles en France. Au 1er avril 2025, le territoire compte 70 196 sites mobiles autorisés, toutes générations confondues (2G, 3G, 4G et 5G). Un chiffre en constante évolution, porté notamment par l’essor de la 5G et la poursuite des efforts sur la couverture 4G.

La 5G poursuit sa progression sur le territoire

Au total, 42 625 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels en France par les opérateurs. Cela représente une croissance de +0,6 % sur le seul mois de mars, confirmant la montée en puissance progressive de cette technologie.

Il est important de noter que la grande majorité des sites 5G sont déployés sur des infrastructures existantes : 2G, 3G ou 4G. Seuls 12 sites ne sont exclusivement dédiés qu’à la 5G, preuve que les opérateurs misent sur la mutualisation pour optimiser leurs investissements.

84,3 % des sites 5G autorisés sont aujourd’hui déclarés opérationnels, selon les déclarations des opérateurs mobiles.

Les bandes de fréquences utilisées pour la 5G

La 5G en France repose actuellement sur quatre bandes de fréquences distinctes. Voici le détail des autorisations et des mises en service par bande :

700 MHz (utilisée notamment par Free Mobile, Orange et Telco OI) : 33 338 sites autorisés, dont 28 618 en service.

1800 MHz (utilisée principalement en Guyane par Outremer Telecom) : 30 sites autorisés, tous déclarés opérationnels.

2100 MHz (Bouygues Telecom, Orange, SFR, Outremer Télécom) : 23 403 sites autorisés, dont 18 079 en service.

3,5 GHz, la bande cœur de la 5G (utilisée par tous les grands opérateurs : Bouygues, Free, Orange, SFR, Outremer Telecom, SRR, Telco OI) :

34 435 sites autorisés, dont 28 283 déclarés opérationnels.

À noter : certains sites sont mutualisés entre plusieurs bandes de fréquences, ce qui explique que la somme des sites par bande soit supérieure au total des supports autorisés.

Le déploiement de la 4G continue de progresser

La 4G reste un pilier essentiel de la couverture mobile en France, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies. Au 1er avril 2025, 69 925 sites 4G sont autorisés par l’ANFR, dont 66 376 en métropole.

Parmi eux, 61 722 sont en service, soit une hausse de +0,4 % par rapport au mois précédent. Le nombre total d’autorisations a, lui, progressé de +0,2 % sur la même période.

Répartition par opérateur en métropole (au 1er avril 2025) :

Bouygues Telecom : 29 490 sites (+165 en mars)

: 29 490 sites (+165 en mars) Free Mobile : 28 866 sites (+149)

: 28 866 sites (+149) Orange : 31 728 sites (+100)

: 31 728 sites (+100) SFR : 28 858 sites (+107)

Outre-Mer :

3 549 sites autorisés, dont 3 437 en service, illustrant une couverture quasi-totale sur ces territoires.

Une dynamique continue mais contrastée selon les territoires

Alors que la 5G s’impose peu à peu dans les usages, la 4G conserve un rôle central, notamment pour garantir la couverture sur l’ensemble du territoire national. Le déploiement de la 5G reste concentré sur les zones denses, urbaines ou périurbaines, tandis que la 4G continue de se densifier en zones rurales et dans les territoires d’outre-mer.

La montée en puissance de la 5G, avec des débits plus élevés et une latence réduite, devrait s’accélérer dans les mois à venir, à mesure que les nouveaux usages (objets connectés, véhicules autonomes, télétravail intensif) nécessitent une infrastructure plus robuste