05 février 2020 à 06h00 par Philippe

4G+ : SFR poursuit ses déploiements massifs

En Décembre 2019, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G avec la mise en service de 124 sites supplémentaires. Avec le déploiement de 317 nouvelles antennes 4G en décembre, SFR dispose désormais de 42 701 antennes sur le territoire. Au 30 septembre 2019, SFR couvrait 99 % de la population en 4G.

826 nouvelles communes ouvertes en 4G+ et 16 en 4G sur Décembre. Désormais la 4G+ de SFR est disponible dans 17 166 communes et la 4G dans 31 420 communes.

76 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s. SFR poursuit ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s qui offre un débit maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. Cette technologie est maintenant disponible dans 2 302 communes, dont plus de 32 agglomérations;

2 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s

Après Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Toulon, Nice, Montpellier, Avignon, Nantes, Tours, Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Angers, Rouen, Rennes et Bayonne-Anglet-Biarritz, Brest, Dijon Grenoble, Orléans Toulouse, Le Havre, Le Mans et Metz, Reims et Nancy SFR accélère le déploiement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s avec en décembre 2019 l’ouverture des villes de Lille et Mulhouse, soit 29 communes au total.

Une nouvelle expérimentation 5G à Toulouse Début décembre 2019, à l’occasion d’une nouvelle expérimentation à Toulouse, SFR a annoncé avoir réalisé des tests sur le site de Basso Combo qui ont permis d’atteindre un débit descendant record de près de 1,3 Gbit/s en conditions réelles.

Nouvelles communes ouvertes en 4G en Décembre 2019 :

Colomieu (01) ; Peyrieu (01) ; Prévessin-Moëns (01) ; Ongles (04) ; Séranon (06) ; Neufmanil (08) ; Nouzonville (08) ; Villelongue-d'Aude (11) ; Quintenic (22) ; Saint-Just (24 ) ; Treschenu-Creyers (26) ; Soustelle (30) ; Murinais (38) ; Lüe (40) ; Parenty (62) ; Riboux (83).

Nouvelles communes de plus de 3 000 habitants ouvertes en 4G+ en Décembre 2019 :

Oulchy-la-Ville (02) ; Ajac (11) ; Aignes (31) ; Sorbets (32) ; Pailhès (34) ; Verneuil-sur-Igneraie (36) ; Vernioz (38) ; Aigrefeuille-sur-Maine (44) ; Issé (44) ; Courcemain (51) ; Couptrain (53) ; Oulon (58) ; Plessis-de-Roye (60) ; Coulonces (61) ; Doumy (64) ; Jarret (65) ; Sornay (70) ; Virville (76) ; Coulonvillers (80) ; Janville-sur-Juine (91).

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en Décembre 2019 :

Gap (05) ; Port-la-Nouvelle (11) ; Trèbes (11) ; Mondeville (14) ; Châteaubernard (16) ; Fléac (16) ; Bourcefranc-le-Chapus (17) ; Bourg-de-Péage (26) ; Pibrac (31) ; Arès (33) ; Béziers (34) ; Pérols (34) ; Pézenas (34) ; Chavanoz (38) ; Pont-de-Chéruy (38) ; Doussard (74) ; Groisy (74) ; Marignier (74) ; Offranville (76) ; Fourqueux (78) ; Puget-sur-Argens (83) ; Gérardmer (88) ; Remiremont (88) ; Saint-Étienne-lès-Remiremont (88) ; Paray-Vieille-Poste (91) ; Garches (92) ; Ormesson-sur-Marne (94) ; Franconville (95)

Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s en Décembre 2019 :

Lille (59), Mulhouse (68).