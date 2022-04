13 avril 2022 à 00h15 par Philippe | 21 avril 2022 à 16h37

5 tendances qui domineront l'industrie du mobile dans les deux prochaines années

Nous vivons avec depuis presque 30 ans. Il a transformé nos vies et s'est transformé lui-même. De téléphone mobile, il est devenu smartphone, outil intelligent et indispensable dans la gestion de notre quotidien. Voici quelques exemples des tendances à venir dont certaines vont nous plonger directement dans le futur.

L'inévitable 5G

Malgré les réticences, il apparaît inévitable de mettre en place cette nouvelle génération de télécommunication sans fil. Nos échanges numériques croissent de manière exponentielle et nécessitent, entre autres, un débit de plus en plus puissant. La 5G est aujourd'hui l'étape à franchir, même si tous les pays ne sont pas encore prêts.

Par exemple, si vous cherchez un forfait mobile en Suisse proposant la 5G, vous le trouverez facilement, avec un taux de couverture garanti, comme en Allemagne ou en Italie. En revanche, d'autres pays d'Europe ont accumulé du retard sur son déploiement ou sa commercialisation comme la France, le Portugal ou la Grèce.

L'écran pliable

Les smartphones d'aujourd'hui ont atteint leur limite en termes de taille d'écran sans prendre le risque de se transformer en tablette. Pourtant, la demande est là. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se servir de leur téléphone pour gérer leur quotidien, leur vie personnelle et professionnelle, leurs loisirs, leurs achats, etc. À terme, le smartphone devrait remplacer l'ordinateur et la télé.

Les ingénieurs se sont penchés sur la conception d'un écran pliable et certains fabricants commencent déjà à le proposer. Il permet d'augmenter la capacité de l'écran sans prendre plus de place dans la poche ou le sac.

Le téléphone encore plus intelligent

L'intelligence artificielle aidant, nos téléphones mobiles sont en train de devenir de véritables assistants personnels à qui l'on va donner de plus en plus de tâches à réaliser. Il pourra surveiller la maison en votre absence ou vous éviter la corvée du supermarché en faisant les courses à votre place. Il appellera les pompiers en cas d'accident si vous ne pouvez pas le faire. Il pourra même vous conseiller de vous remettre au sport ou d'éviter d'aller dans ce restaurant car vous êtes à découvert !

La sécurité renforcée

La technologie basée sur les empreintes digitales telle qu'elle est utilisée aujourd'hui n'est pas suffisamment sécurisée. Les scanners actuels n'offrent pas assez de points de données pour faire face au piratage et les ingénieurs travaillent donc sur plusieurs outils d'authentification biométrique qui vont bientôt arriver sur le marché.

Scanner d'empreintes digitales à ultrason et biométrie par l'analyse de l'iris ont déjà fait leur entrée dans nos mobiles et on parle aujourd'hui de paiement par reconnaissance faciale, voire d'analyse de l'ADN.

Une recharge de batterie ultraperformante

Dans la catégorie qui fait rêver tout utilisateur et en attendant l'arrivée du smartphone à batterie solaire, certains constructeurs se sont lancés dans une course au temps de recharge. Ils proposent aujourd'hui des batteries dont le cycle descend sous les 20 minutes pour une recharge complète. Finie l'attente, parfois interminable, pour repartir d'où l'on se trouve avec son téléphone chargé !

Téléphone sans batterie, écran transparent, projection holographique, 6G, il est certain que le monde de la téléphonie mobile n'a pas fini d'évoluer au rythme de nos besoins et que les années à venir réservent encore leur lot de surprises.