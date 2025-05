06 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

50 % des appareils mobiles tournent sur des systèmes obsolètes

Zimperium, qui est une société en cybersécurité mobile, vient de publier son très attendu Global Mobile Threat Report 2025, une étude de référence qui dresse un constat préoccupant : 50 % des appareils mobiles fonctionnent aujourd’hui avec des systèmes d'exploitation obsolètes. Face à des menaces mobiles toujours plus sophistiquées, ce chiffre souligne une vulnérabilité alarmante des infrastructures numériques, personnelles comme professionnelles.

Le mobile, cible privilégiée des cybercriminels

Dans un contexte où 70 % des entreprises ont adopté le modèle BYOD (Bring Your Own Device) et encouragent l'usage d’applications mobiles pour soutenir la productivité et l’engagement client, les cybercriminels adaptent leurs stratégies pour exploiter ces nouveaux vecteurs.

Parmi les principales menaces identifiées :

Le smishing, ou phishing par SMS, explose et représente désormais plus de deux tiers (69,3 %) des attaques de phishing mobiles.

Les techniques de vishing (phishing vocal) et de smishing ont respectivement connu une hausse de 28 % et 22 % en un an.

Plus de 25 % des appareils mobiles ne sont plus compatibles avec les dernières mises à jour critiques de sécurité, augmentant significativement leur exposition aux attaques.

Smishing : la nouvelle arme des cybercriminels

Alors que la plupart des organisations sont vigilantes face aux emails frauduleux, le phishing mobile s’impose comme une menace croissante. Moins formels et souvent plus urgents, les SMS de smishing exploitent la confiance naturelle que les utilisateurs accordent à leur téléphone.

Les campagnes de phishing par PDF ont également émergé, offrant aux attaquants de nouvelles techniques d’infiltration.

La recrudescence inquiétante des malwares mobiles

En parallèle, les malwares continuent de sévir. L’étude pointe une augmentation de 50 % des chevaux de Troie en 2024, avec l’émergence de nouvelles familles comme Vultur, DroidBot, Errorfather et BlankBot.

Particulièrement inquiétants, les spywares occupent désormais une place prépondérante dans le paysage des menaces, avec leur capacité à dérober des données sensibles, y compris des identifiants et mots de passe à usage unique, à l’insu des victimes.

Des applications mobiles toujours trop vulnérables

Autre constat du rapport : les applications mobiles, qu'elles soient téléchargées depuis des stores officiels ou développées en interne, présentent encore de nombreuses failles de sécurité :

60 % des applications iOS et 43 % des applications Android seraient vulnérables aux fuites de données personnelles (PII).

Plus de 60 % des applications iOS et 34 % des applications Android n'ont pas de mécanismes de protection de leur code, les exposant à des attaques de rétro-ingénierie et de falsification.

L'absence de cloisonnement entre applications personnelles et professionnelles sur un même appareil accentue encore ces risques, menaçant directement les données critiques des entreprises.

Un besoin urgent d’une stratégie de cybersécurité mobile intégrée

Renforcer la sécurité mobile devient une priorité absolue, en passant par la mise à jour régulière des appareils, la sécurisation des applications dès leur conception, et la sensibilisation des collaborateurs aux nouvelles formes d’attaques ciblant les environnements mobiles..

En somme, le Global Mobile Threat Report 2025 lance un signal fort : face à des cybermenaces toujours plus innovantes, l’inaction n’est plus une option.