30 août 2023 à 00h15 par Philippe

56% des Français sont prêts à renoncer à des dépenses courantes pour maintenir leur abonnement

L’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations s’est intéressé au rapport qu’ont les Français à la téléphonie mobile, son accessibilité et son impact sur leur pouvoir d’achat. Il en ressort que la téléphonie mobile est un poste de dépense essentiel pour la majorité des Français, devant les produits d’hygiène ou encore d’alimentation… Et ce, malgré la baisse continue du pouvoir d'achat. Preuve en est, en cas de difficultés financières, plus de la moitié des interrogés se déclarent prêts à renoncer à leurs dépenses courantes afin de maintenir leur abonnement mobile.

La quasi-totalité (99%) des Français possèdent un téléphone, ou un smartphone, et payent eux-mêmes leur abonnement

Le téléphone mobile est devenu un outil essentiel voir même indispensable pour la majorité des Français. Avec une moyenne d’utilisation de près de 3h par jour (2h56), ils sont plus d’une personne sur deux (51%) à déclarer le consulter toutes les 30 minutes. C’est pourquoi 57% des usagers ont également affirmé que s’en passer pendant 24h serait « difficile », voire « impossible », un constat qui se révèle encore plus prégnant chez les moins de 35 ans qui affirment, quant à eux, ressentir un « manque » pour 66%, allant parfois jusqu’à de « l’anxiété » pour la moitié des jeunes interrogés.

Véritable outil de lien social, le téléphone est aujourd’hui tout d’abord utilisé pour interagir avec et prendre des nouvelles de ses proches, selon 88% des Français. Il est

ensuite considéré davantage comme un outil qui permet de s’informer ou de se cultiver (à 77%) et de rester connecté via les réseaux sociaux (76%), tout autant que de consulter ses comptes bancaires (74%). Ces principales activités apparaissent ainsi comme celles qui constituent la majorité du temps passé devant son téléphone, avant le fait de gérer sa vie professionnelle (emails, rendez-vous…) ou encore de se divertir (écouter de la musique, regarder des films et des séries).En moyenne, les Français dépensent 22 euros par mois pour leur abonnement mobile : une somme jugée trop élevée pour la moitié d’entre eux

Si 93% des Français sont satisfaits, de manière générale, de leurs offres d’abonnement mobile, ils sont cependant 50% à juger que le coût du forfait reste trop élevé. En moyenne, les Français qui paient eux-mêmes leur forfait dépensent 22 euros chaque mois pour le financer. Et, dans ce contexte de hausse des prix galopante, plus d’un tiers des interrogés (36%) estiment par ailleurs que les dépenses en téléphonie mobile de leur foyer ont un impact « important » sur leur pouvoir d’achat. Impact jugé d’autant plus important chez les plus jeunes (à 58%) qui dépensent en effet davantage que la moyenne des Français (31 euros pour les 24-34 ans) car ils se tournent vers des forfaits plus coûteux, leur permettant de profiter d’appels et de SMS illimités.

Pour autant, il apparaît clairement que les Français ne souhaitent pas renoncer à leur poste de dépense en matière de téléphonie mobile. En effet, en cas de difficultés

financière, plus de la moitié des Français (56%) se déclarent prêts à renoncer à leurs dépenses courantes afin de maintenir leur abonnement mobile. Les jeunes, quant à eux, sont 70% à le concevoir. Cela se confirme d’ailleurs parmi ceux qui avouent avoir déjà renoncé à des dépenses, c’est-à-dire 83% des interrogés, en indiquant que les premiers postes dont ils se sont privés sont tout d’abord les loisirs et l’habillement à 76%, les déplacements à 72%, puis l’alimentation (67%) et l’hygiène (48%). Deux derniers postes pourtant considérés comme essentiels.

Si les Français venaient à changer d’opérateurs, cela serait tout d’abord pour réaliser des économies

Les Français interrogés à l’occasion de cette enquête sont plutôt fidèles à leur opérateur mobile, 70% affirment en effet n’en n’avoir pas changé depuis plus de deux ans. Presque autant (68%) admettent par ailleurs que les offres de téléphonie mobiles proposées par les différents acteurs du secteur sont satisfaisantes (c’est également le cas à 64% pour l’offre internet) et répondent à 90% à leurs besoins. C’est aussi pourquoi ils ne sont que 13% à déclarer vouloir changer de forfait mobile dans les 12 prochains mois, surtout les jeunes de 18 à 26 ans. Et s’ils viennent à en choisir un nouveau, 62% affirment que la première raison, et de très loin, serait pour réaliser des économies car le prix de l’abonnement représente un coût trop important qui pèse sur le pouvoir d’achat selon 31% des usagers. La deuxième raison serait celle de la couverture réseau pour 35% d’entre eux.

Dans ce cas, les Français auront le choix tant la diversité des opérateurs est identifiée et appréciée par les Français. Les acteurs historiques sont ceux qui aujourd’hui continuent de dominer le marché et restent ceux auprès de qui ils souscrivent le plus leur abonnement (90% des personnes interrogés).