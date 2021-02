24 février 2021 à 07h57 par Philippe

5G : Près de 10 000 sites sont ouverts commercialement en France

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) vient de mettre à jour son observatoire des déploiements commerciaux 5G provenant des données des opérateurs au 31 janvier 2021. Près de 1 600 sites en bande 3,5 GHz sont ouverts commercialement, contre 1 200 fin 2020. Si on prend en compte l'ensemble des bandes de fréquence utilisées pour fournir un service 5G (3,5 GHz, 2100 MHz et 7000 Mhz), ce sont près de 10 000 sites ouverts en 5G à ce jour.

Rappelons qu'au 1er février, 19 938 sites 5G ont été autorisés par l'ANFR, dont 9 426 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. Toutes ces autorisations concernent des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. En France, trois bandes de fréquences permettent à ce jour de fournir un service 5G :

- 14 413 sites sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile), dont 6 274 sont déclarés techniquement opérationnels ;

- 5 678 sites sont autorisés dans la bande 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), dont 3 159 sont déclarés techniquement opérationnels ;

- 4 775 sites sont autorisés dans la nouvelle bande 3,5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 1 624 sont déclarés techniquement opérationnels.