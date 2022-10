17 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

5,1 millions d'abonnés 5G en France au cours du deuxième trimestre 2022

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au deuxième trimestre 2022. Concernant la téléphonie mobile, le nombre de clients des opérateurs utilisant les réseaux 5G s'élève désormais à 5,1 millions en métropole au cours du deuxième trimestre 2022, soit 6% du nombre total de cartes SIM en service. Sur les réseaux 4G, le nombre d'utilisateurs s'élève à 68,3 millions au cours du deuxième trimestre 2022.

Le revenu des services mobiles augmente depuis un an à un taux élevé compris entre + 5 % et + 6 % par an. Il continue de bénéficier de la reprise des usages mobiles des clients des opérateurs français à l'étranger (roaming out), dont le revenu progresse à nouveau depuis le deuxième semestre 2021 (+ 118 % en un an ce trimestre). Cependant, ce revenu reste encore inférieur de 30 % au niveau observé en 2019, et s'élève à 108 millions d'euros HT au deuxième trimestre 2022. Le revenu issu de la vente de terminaux mobiles par les opérateurs augmente depuis un an et demi (+ 3 % ce trimestre). Il s'élève ainsi à 740 millions d'euros HT, soit un niveau équivalent aux deuxièmes trimestres des années précédentes, à l'exception de l'année 2020.

Sur le marché des services mobiles, 6 % des cartes SIM (hors cartes MtoM) ont été actives au moins une fois sur les réseaux mobiles 5G au cours du deuxième trimestre 2022.

La commercialisation des abonnements 5G a débuté en métropole à la fin du quatrième trimestre 2020. Pour bénéficier du réseau 5G, l'abonné doit posséder un téléphone compatible et avoir souscrit un forfait 5G. Inférieur à 1 million au deuxième trimestre 2021, le nombre de clients des opérateurs utilisant ces réseaux s'élève à 5,1 millions en métropole ce trimestre, soit 6 % du nombre total de cartes SIM en service.

Sur les réseaux 4G, le nombre d'utilisateurs s'élève à 68,3 millions au cours du deuxième trimestre 2022. Il se rapproche progressivement du nombre d'actifs sur les réseaux 3G (68,4 millions). La croissance annuelle des usagers 4G s'est stabilisée à environ + 10 % depuis près de deux ans (+ 5,1 millions), tandis que celle des usagers 3G s'élève + 2 millions environ en un an pour le deuxième trimestre consécutif, un niveau en recul (entre + 3 et + 4 millions les trois trimestres précédents).

Au total, 81,6 millions de cartes SIM sont en service au 30 juin 2022, dont 74,1 millions de forfaits. Le rythme de croissance du nombre de forfaits ne cesse d'augmenter depuis trois ans, et est supérieur à 2 millions depuis le début de l'année 2021 : + 2,5 millions en un an ce trimestre. Parallèlement, le nombre de cartes prépayées diminue à un rythme annuel qui s'est très fortement réduit. Compris entre - 100 000 et - 200 000 cartes environ depuis un an, le recul avait atteint un pic de plus d'un million en un an aux troisième et quatrième trimestres 2021.

En 2020, la consommation des abonnés mobiles avait atteint un pic de croissance de plus de 15 milliards de minutes en rythme annuel au deuxième trimestre 2020, soit 1 heure supplémentaire par abonné en moyenne. Cette hausse s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'au premier trimestre 2021. Depuis, le trafic mensuel moyen diminue (- 23 minutes en un an ce trimestre) pour s'établir à 3h37 au deuxième trimestre 2022. Il reste supérieur de 15 minutes à celui observé trois ans auparavant, mais l'écart s'est réduit de plus de la moitié en un an. Au deuxième trimestre 2022, le volume de communications vocales émises sur les réseaux mobiles se contracte ainsi de 7 % en un an. Lorsque cela est techniquement possible, les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent, depuis près de deux ans, faire l'usage des services de communications en voix sur Wifi. Ces services représentent 2,3 milliards de minutes, soit environ 5 % du trafic total mobile, et continuent d'augmenter fortement (+ 24 % en un an).

S'agissant des autres usages sur réseaux mobiles, la tendance se confirme également. La consommation de données, 2,6 exaoctets, continue de progresser vivement : + 26 % aux premier et deuxième trimestres 2022 contre + 22 % sur l'ensemble de l'année 2021. Le trafic par abonné 4G s'élève à environ 13,4 Go par mois et augmente de 15 % en un an ce trimestre, soit + 1,8 Go. Depuis l'étranger, la reprise de la consommation de données se maintient à un niveau élevé (+ 89 % en un an ce trimestre). Cette dernière représente 2,1 % du trafic total de données consommées sur les réseaux mobiles, et s'élève à 0,06 exaoctet, doublant ainsi son niveau de 2019. Celle des clients des opérateurs étrangers lors de leurs séjours en France s'accroît ce trimestre de 164 % en un an, et atteint 0,06 exaoctet. Elle était de 0,02 exaoctet au deuxième trimestre 2019.

Enfin, le nombre de SMS, dont le recul avait été multiplié par près de quatre pendant la crise sanitaire, diminue à un rythme plus modéré depuis le début de l'année 2022 : - 7 % ce trimestre contre - 22 % un an auparavant. La consommation moyenne de SMS par abonné s'élève à 120 SMS par mois ce trimestre, soit - 12 SMS en un an.