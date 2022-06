02 juin 2022 à 00h15 par Philippe

5G : Attribution des fréquences à La Réunion et Mayotte

L'Arcep a délivré les autorisations d'utilisation aux opérateurs dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à La Réunion et 700 MHz et 900 MHz à Mayotte.

A La Réunion, les sociétés Orange, SRR, Telco OI et Zeop Mobile, sont autorisées à utiliser les fréquences des bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz.

A Mayotte, les sociétés Orange et SRR sont autorisées à utiliser les fréquences de la bande 700 MHz, et les sociétés Maoré Mobile et Telco OI sont autorisées à utiliser les fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz.

Dans le cadre de la procédure d'attribution en bande 900 MHz à Mayotte, les sociétés Orange et SRR n'ont pas obtenu de fréquences supplémentaires mais les fréquences de la société Orange ont été réaménagées.

Les fréquences réaménagées de la bande 900 MHz à Mayotte ne pourront être utilisées par les opérateurs qu'à compter du 8 juillet 2022, afin de permettre aux opérateurs concernés par le réaménagement de se coordonner pour éviter les brouillages préjudiciables entre les différents réseaux mobiles.