14 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

5G : bien plus qu'une simple amélioration, une nécessité pour les événements de grande ampleur

Avec plusieurs grands événements sportifs et culturels en France et en Europe, 2024 a été une année de défis majeurs pour les infrastructures de réseau mises en place par les opérateurs. Entre l'événement sportif mondial de Paris, le championnat d'Europe de football et les concerts Eras de Taylor Swift, on ne pouvait que prévoir une montée en flèche des demandes de trafic mobile. 2024 a fourni un terrain d'essai réel pour les capacités de la 5G à permettre des expériences de connectivité améliorées dans les environnements de trafic les plus critiques.

Ericsson ConsumerLab s'est intéressé à l'expérience de connectivité des utilisateurs lors de ces grands événements sportifs et culturels avec un focus particulier sur la compétition internationale qui a eu lieu à Paris en 2024, réunissant des fans du monde entier. Décryptage des résultats.

La 5G : un essentiel pour proposer une qualité de connexion à des fans ultra-connectés

Au-delà de l'expérience en physique, les grands événements représentent une expérience numérique majeure pour les participants qui partagent du contenu en direct ou qui suivent d'autres événements simultanément. Les données de performance du réseau de ces événements réunis montrent que les réseaux 5G ont fourni une expérience utilisateur significativement améliorée par rapport à la 4G dans les mêmes lieux. Les participants utilisateurs de 5G lors de l'événement sportif à Paris en 2024 ont été deux tiers à déclarer que leurs attentes en matière de connectivité avaient été atteintes ou dépassées. Ils sont aussi 20 % à être plus satisfaits que les utilisateurs de 4G.

Les participants à l'événement de Paris en 2024 indiquent aussi que les interruptions d'applications avaient un impact 10 fois plus fort sur la satisfaction des utilisateurs que la lenteur du réseau. Ce constat est particulièrement révélateur des attentes des utilisateurs, qui placent la fiabilité des applications au cœur de leur expérience.

Une connectivité améliorée : une priorité pour les participants et un enjeu économique pour les organisateurs de grands événements

La connectivité de qualité étant une priorité pour les participants, l'enquête révèle que 40 % seraient prêts à payer un supplément de 5 à 15% sur le prix de leur billet pour garantir une bonne connexion et une expérience qualitative d'utilisation des applications.

L'utilisation accrue des smartphones lors de ces événements pour accéder à des services comme les paris sportifs, les vidéos en streaming ou le partage de contenus sur les réseaux sociaux créent des pics de trafic à des moments spécifiques de l'événement. Pour l'événement à Paris en 2024, seulement un quart des utilisateurs ont utilisé à eux seuls 60% du réseau total. Ils représentent cette part d'utilisateurs hyper actifs pour qui la qualité du réseau est majeure.

La 5G Standalone permettrait aux opérateurs de répondre au mieux à cette exigence, en réservant une partie de leur réseau à la fourniture d'une qualité d'expérience garantie pour des utilisateurs ou des applications spécifiques.

Un terrain d'essai qui révèle une satisfaction globale mais qui doit encore être soutenue pour répondre à une demande accrue

L'amélioration des performances de la 5G lors de ces événements a permis aux opérateurs de faire face à une augmentation du trafic en amont, due à la diffusion en direct et au partage de contenu en temps réel. Lors des concerts de Taylor Swift, les spectateurs ont consommé en moyenne 5,4 To de données par nuit, ce qui équivaut à partager plus de 1,7 million d'images sur les médias sociaux, à télécharger 94 000 heures de musique ou à écouter l'ensemble du catalogue de l'artiste plus de 4 500 fois en boucle.

Pendant l'événement sportif mondial à Paris, le trafic quotidien de données sur la liaison montante dans le centre de Paris a augmenté de 20 %, et celui-ci a triplé pendant la cérémonie d'ouverture.

S'appuyer uniquement sur la 4G pour supporter ce trafic ascendant aurait entraîné une surcharge des réseaux et d'importantes pannes de connectivité.