30 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

5G : de promesse technologique à usage de masse, une bascule désormais visible dans les usages mobiles

Sept ans après ses premiers déploiements commerciaux, la 5G franchit un cap décisif. Longtemps analysée à travers des indicateurs macro comme la couverture, les investissements et le nombre d’antennes déployées, la nouvelle génération mobile s’impose désormais dans les usages concrets. Le dernier rapport de la GSMA évoque plus de 2,7 milliards de connexions et une couverture dépassant la moitié de la population mondiale. Mais derrière ces chiffres globaux, c’est une autre transformation, plus silencieuse, qui s’opère : celle de l’adoption réelle par les utilisateurs.

Les données issues des tests utilisateurs nPerf entre 2021 et le premier trimestre 2026 offrent un éclairage particulièrement révélateur. Elles permettent de mesurer non pas l’infrastructure ou les promesses, mais l’usage effectif de la 5G dans le quotidien mobile.

Une montée en puissance progressive… puis une accélération nette en 2026

Sur cinq ans, la progression est sans équivoque. En 2021, la 5G ne représentait que 6,28 % des tests réalisés. Une part encore marginale, reflet d’un écosystème naissant, limité par la couverture et le parc de smartphones compatibles. L’année suivante marque un premier décollage, avec 11 %, suivi d’une montée plus mesurée à 13,67 % en 2023.

En 2024, la barre des 15 % est franchie (15,33 %), confirmée en 2025 avec 15,46 %. Une progression régulière, mais encore contenue. Le véritable tournant intervient début 2026 : en l’espace de quelques mois, la part des tests en 5G bondit à 28,52 %.

Ce saut est loin d’être anecdotique. Il traduit une bascule d’échelle. En cinq ans, la part de la 5G dans les usages mesurés a été multipliée par plus de quatre. Surtout, elle cesse d’être une option marginale pour devenir un standard en voie de généralisation.

Cette accélération s’explique par plusieurs facteurs convergents : la densification des réseaux, une couverture plus homogène, mais aussi la démocratisation des smartphones compatibles, désormais présents sur l’ensemble des segments de prix.

L’Europe en tête d’une adoption avancée

Au premier trimestre 2026, certains marchés affichent déjà un niveau de maturité particulièrement élevé. L’Europe se distingue nettement dans le classement des pays où la part de la 5G est la plus importante.

L’Allemagne domine avec 49,2 % des tests réalisés en 5G, talonnée par le Portugal (48,3 %). La France s’inscrit dans cette dynamique avec 43,6 %, suivie de près par le Royaume-Uni (42,4 %) et l’Italie (40,3 %).

Dans ces pays, la bascule est déjà largement engagée : plus de quatre connexions mobiles testées sur dix passent désormais par la 5G. Une situation qui illustre non seulement la maturité des infrastructures, mais aussi une adoption bien ancrée dans les usages quotidiens.

Une fracture persistante entre les marchés

Cette dynamique globale masque toutefois des disparités marquées. Dans plusieurs régions, la 5G reste encore à un stade embryonnaire. Le cas du Nigéria est révélateur : la part des tests en 5G y dépasse à peine 6 % début 2026, malgré une progression lente depuis 2021.

Plus frappant encore, certains marchés comme le Cameroun ne recensent tout simplement aucun usage mesuré sur la période étudiée. Ces écarts soulignent les défis persistants liés aux infrastructures, aux investissements et à l’accessibilité des terminaux.

Vers une nouvelle norme mobile

L’évolution observée entre 2021 et 2026 marque un changement de paradigme. La 5G n’est plus seulement une technologie en déploiement : elle s’inscrit désormais dans les usages, portée par un écosystème arrivé à maturité.

La hausse rapide de sa part dans les tests utilisateurs, en particulier sur les marchés les plus avancés, confirme que la transition vers la 5G est en train de s’opérer concrètement. Une transition qui ne se mesure plus uniquement en kilomètres de couverture ou en milliards investis, mais dans les habitudes quotidiennes des utilisateurs.

À mesure que les réseaux continuent de s’étendre et que les terminaux compatibles deviennent la norme, la 5G s’impose comme le nouveau socle des communications mobiles. Une évolution désormais tangible, qui redéfinit en profondeur l’expérience connectée à l’échelle mondiale.

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